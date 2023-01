Van verboden liefde tot huwelijk: hoe een non en een monnik elkaars leven compleet veranderen

Verboden liefdes spreken tot de verbeelding. Toen Lisa - die later zuster Mary Elizabeth heette - in het klooster trok op 19-jarige leeftijd, dacht ze dat er enkel plaats voor God was in haar hart. Een ontmoeting met monnik Robert veranderde alles. De twee raakten innig verbonden en beslisten om hun kloosterleven achter te laten. Hun liefdesverhaal gaat over een intense zoektocht naar zichzelf en de ander, moed en hun relatie met God. Dit laat niemand onberoerd.

De kloosteroverste had zuster Mary Elizabeth meegenomen naar broeder Robert, die op bezoek was in het klooster van Preston, om te kijken of hij iets wilde eten. Plots werd de overste weggeroepen voor een dringend telefoontje, waarna Mary Elizabeth alleen bleef met Robert. “Het was onze eerste keer samen in een kamer alleen. We zaten aan een tafel terwijl hij at. Mijn overste keerde niet terug, dus ik moest hem zonder haar naar buiten begeleiden.”

Zuster Mary Elizabeth heeft een vroom, sober en rustig leven als non. Het overgrote deel van haar tijd brengt ze alleen door in haar kleine kamer, ook wel ‘cel’ genoemd. Vlak voor Roberts vertrek, raken ze elkaar kort aan. Er gaat - zoals ze het zelf omschrijft - een shock door haar lichaam. “Ik voelde daar gewoon chemie. Ik schaamde me een beetje. En ik dacht: ‘Goh, dat voelde hij toch ook. Toen ik hem moest laten gaan, was dat best onwennig.”

Verliefdheid

Een week later krijgt ze een bericht van Robert. In de brief vraagt Robert of ze het klooster wil verlaten om met hem te trouwen. “Ik schrok een beetje”, vertelt ze. “Ik droeg een nonnenkap, waardoor hij mijn haar nooit zag. Hij wist eigenlijk niets over mij. Hij kende mijn échte naam niet eens”, klinkt het. Toen zuster Mary Elizabeth op 19-jarige leeftijd toetrad tot de karmelietenorde - een oude orde van de rooms-katholiek kerk - heet ze Lisa Tinkler. Ze is geboren in het Britse Middlesbrough, gelegen langs de Noordzeekust aan de rivier de Tees.

Hoewel haar ouders niet katholiek zijn, maakt de bedevaartstocht van een tante naar Lourdes een vuurtje wakker in de 6-jarige Lisa. Ze vraagt haar vader om een altaar in haar slaapkamer te bouwen en plaatst er een beeldje van de Maagd Maria op. Het wordt háár plekje om tot rust te komen. Als puber trekt ze naar een klooster voor een weekendretraite, waar ze helemaal overtuigd raakt van haar roeping. Haar moeder is er niet mee akkoord, maar de wens van haar dochter is te groot om tegen te houden.

Quote Ik wist niet hoe het voelde om verliefd te zijn en dacht dat de zusters het van mijn gezicht konden aflezen. Lisa

“Ik leefde als een kluizenaar in het klooster. Je zat bijna altijd alleen in je kamer”, vertelt ze. De band met de andere zusters blijft oppervlakkig. De gesprekken gaan vooral over de natuur en het weer. Haar moeder ziet ze amper vier keer per jaar, door een rooster in de deur. Toch voelt Mary Elizabeth zich gelukkig. Tot die ene ontmoeting met Robert alles verandert.

Robert is eigenlijk geen onbekende voor Mary Elizabeth. Tijdens zijn bezoeken aan het retraitecentrum volgt Mary Elizabeth enkele van zijn preken. Ze komt te weten dat hij opgroeide in Silezië, een historische regio van Centraal-Europa die grotendeels in Polen ligt met kleine delen in Tsjechië en Duitsland, en dat hij een grote liefde voor de bergen koestert. “Ik wist niet hoe het voelde om verliefd te zijn en dacht dat de zusters het van mijn gezicht konden aflezen. Ik werd behoorlijk zenuwachtig. Er veranderde iets in me, wat me erg bang maakte.”

Exit klooster

Uiteindelijk raapt Mary Elizabeth haar moed bij elkaar en trekt naar haar kloosteroverste om te vertellen dat ze gevoelens voor Robert koestert. Er heerst vooral ongeloof bij de overste. “Ze kon niet begrijpen hoe het was gebeurd, want ze hield ons 24/7 nauwlettend in de gaten”. Mary Elizabeth vraagt zich af hoe haar familie en de bisschop zouden reageren als ze zou vertrekken. Ook worstelt ze met de vraag of haar relatie met God zou veranderen.

Toch maakt Mary Elizabeth de beslissing om het kloosterleven achter haar te laten. “Mijn overste was erg hard tegen me. Ik stopte een broek en een tandenborstel in een tas en ik liep naar buiten. Ik keerde nooit meer terug als zuster Mary Elizabeth”, vertelt Lisa nu. Robert had haar eerder verteld dat hij die avond een vriend zou ontmoeten in een nabijgelegen pub. Die avond beslist ze naar de bar te gaan.

Op weg naar de pub slaat de onzekerheid hard toe. “Het regende terwijl ik langs de Garstang-weg liep. De felle koplampen van de auto’s schenen in mijn ogen. Er gingen toen duistere gedachten door me heen. Ik had het echt moeilijk en dacht dat ik er maar beter een einde aan kon maken, zodat Robert verder kon met zijn leven. Maar ik vroeg me ook af of hij echt met me wilde trouwen.”

Quote Eigenlijk was ik verlamd door angst en niet door vreugde (...). Robert

Angst

Lisa blijft -weliswaar met een bang hartje- toch doorlopen. Helemaal doorweekt, arriveert ze aan de Black Bull. Ze stapt naar binnen en ziet Robert er staan. “Toen ik haar zag, stopte mijn hart even met kloppen”, vertelt Robert. “Eigenlijk was ik verlamd door angst en niet door vreugde, omdat ik op dat moment wist dat ik er helemaal voor Lisa moest zijn. Maar ik wist ook dat we praktisch niet klaar voor waren voor een nieuw leven.”

Robert is op dat moment al dertien jaar karmelietenbroeder. Hij is een academicus en theoloog, die zich bekeert tijdens een periode die hij zelf omschrijft als “een geloofs- en identiteitscrisis”. Na een mislukte relatie beslist hij om zijn thuishaven te verlaten en naar Engeland te trekken, waar hij troost vindt bij de karmelieten. “Ik wist niet veel over hen. Eigenlijk was ik altijd eerder wantrouwig als het over geloofsovertuigingen ging”, aldus Robert.

Quote Toen ze daar in de bar stond, besefte ik dat ik op mijn 53ste een nieuw leven moest uitbouwen. Robert

Zijn broeders leren hem hoe hij met zijn moeilijkheden om moet gaan. Robert voelt zich begrepen op dat moment. Maar de ontmoeting met Lisa in 2015 brengt hem helemaal in de war. “Toen ze mijn arm aanraakte, voelde ik iets in mijn lichaam. Toch denk ik niet dat ik halsoverkop verliefd werd. Je leert als non of monnik omgaan met emoties en liefde”, klinkt het. Zijn bericht aan Lisa over trouwen is voor hem een uiting van een strijd met zichzelf, zo legt hij uit. “Toen ze daar in de bar stond, besefte ik dat ik op mijn 53ste een nieuw leven moest uitbouwen”, zegt hij.

God staat centraal

De nieuwe start verloopt moeilijk voor het koppel, zeker in het begin. Lisa herinnert zich nog het moment vlak voor Kerstmis, kort nadat ze allebei hun kloosterleven hadden opgegeven. “Ik keek naar Robert en zag hem huilen”, zegt Lisa. “We bereikten allebei een dieptepunt. Het voelde alsof we hetzelfde als Romeo en Julia moesten doen, ons leven beëindigen”, gaat ze verder. “Toch hielden we elkaars hand vast en kwamen we er samen door.”

Lisa vindt werk bij een uitvaartcentrum, later werkt ze in een ziekenhuis. Uiteindelijk vereeuwigen Robert en Lisa hun liefde met een huwelijk. Ze wonen nu in een dorpje in North Yorshire, waar Robert dominee is. Het nieuwe leven is een zoektocht voor de twee. Vooral Lisa zegt dat ze het gevoel heeft “een waarnemer in de buitenwereld” te zijn. Ze beeldt zich soms in dat ze met Robert in een klooster woont, waar ze intens verbonden zijn met God. Ze hebben bewust voor elkaar gekozen. Het is geen evidente keuze geweest, maar de twee hebben doorgezet.