Van twaalf uur durende avondklok tot FFP2-masker om te winkelen: zo pakken onze buurlanden de strijd tegen besmettelijke varianten aan

De verschillende mutaties van het coronavirus leiden tot grote zenuwachtigheid bij wereldleiders. De maatregelen die genomen worden, verschillen echter van land tot land. In heel Frankrijk geldt vanaf morgen een avondklok van 18 tot 6 uur. In de Duitse deelstaat Beieren mag winkelen of reizen op het openbaar vervoer vanaf maandag enkel nog met een FFP2-masker. Bondskanselier Angela Merkel bestudeert of die maatregel kan uitgebreid worden naar het hele land. Een overzicht.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van de ‘Britse variant’, gelden sowieso strenge regels. Inwoners mogen enkel hun huis verlaten om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen. Buiten sporten mag met maximaal één andere persoon. In scholen geldt als algemene regel het afstandsonderwijs. Uitzonderingen zijn enkel voorzien voor kwetsbare kinderen of als de ouders een essentieel beroep uitvoeren.

Lees verder onder deze video: Britse premier Johnson spreekt bevolking toe

Daarnaast mogen reizigers uit Portugal en een reeks Zuid-Amerikaanse landen vanaf morgen het land niet meer in. Op die manier hoopt premier Boris Johnson de ‘Braziliaanse’ variant zo veel mogelijk buiten te houden. Op dit moment is nog niet duidelijk of de verschillende vaccins tegen dit type van het coronavirus werken.

Extra verstrengingen zijn voorlopig van de baan omdat de besmettingscijfers voor het eerst in lange tijd gedaald zijn. Londen kampt momenteel met een incidentie van 865 (het aantal besmettingen op 100.000 inwoners; nvdr), tegenover 1.044 een week eerder. Ter vergelijking: in ons land ligt dat cijfer op 126,9.

Johnson wil wel zo snel mogelijk de klok rond beginnen vaccineren. De Britse regering hoopt tegen 15 februari zo’n 15 miljoen mensen ingeënt te hebben. Volgens de laatste cijfers staat de teller momenteel op 2,4 miljoen gevaccineerden.

De Schotten gaan wél nog een stap verder. Zij mogen bijvoorbeeld hun take-away niet meer op restaurant afhalen en er komt ook een openbaar alcoholverbod in de zwaarst getroffen gebieden.

Volledig scherm © AFP

Frankrijk

Vanaf morgen gaat in het hele land een avondklok in die duurt van 18 uur tot 6 uur ‘s morgens. inwoners mogen zich in de spertijd enkel nog naar hun werk begeven of hun kroost op school of de crèche ophalen. Om drukte te vermijden, krijgen uitbaters van handelszaken de raad om hun openingsuren tijdens de middag en in het weekend uit te breiden.

Lees verder onder de video: Vanaf zaterdag avondklok van 18 tot 6 uur in heel Frankrijk

De draconische maatregel is volgens Stanislas Guerini, de leider van de grootste regeringspartij La République en marche, belangrijk om het “aperitief-effect” tegen te gaan. Hij doelt daarmee op de borrelmomenten die plaatsvinden vóór het diner. Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur aan een stuk hebben.

Scholen mogen wel openblijven, maar er worden bijkomende maatregelen ingevoerd. Lessen lichamelijke opvoeding mogen voortaan bijvoorbeeld niet meer binnen doorgaan. In de eetzalen zal er strenger toegekeken worden op de handhaving van de regels. Daarnaast zullen reizigers die afkomstig zijn van buiten de EU bij aankomst ook een negatieve coronatest moeten voorleggen.

Volledig scherm © REUTERS

Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel overweegt om de coronahandrem volledig aan te trekken. Het opmerkelijkste voorstel dat op tafel ligt, is een FFP2-masker verplicht te maken op het openbaar vervoer en in winkels. Die regel geldt vanaf maandag al in de Duitse deelstaat Beieren.

Lees verder onder de video: Merkel overweegt “mega-lockdown”

Daarnaast is er ook sprake van een avondklok en een tijdelijke stop van het langeafstandsverkeer. Het Duitse dagblad ‘Bild neemt alvast de term “mega-lockdown” in de mond. Volgende week zullen knopen doorgehakt worden. De maatregelen zouden zeker tot eind februari gelden.

Duitsland gaat mensen uit risicolanden die het land in willen ook strikter controleren. De Britse variant baart grote zorgen. Er zijn geen middelen voorhanden om de verschillende types van het virus van elkaar te onderscheiden, waardoor het land op dit vlak compleet blind vaart.

Volledig scherm © Rolf Vennenbernd/dpa

Nederland

In Nederland werd de lockdown met drie weken verlengd. Niet-essentiële winkels, cafés, restaurants en scholen blijven dus gesloten. Persoonlijke contacten buiten het eigen huishouden zijn tot maximaal twee mensen beperkt. De invoering van een avondklok lag op tafel, maar komt er voorlopig niet. Toen in Lansingerland een cluster van de Britse variant ontdekt werd, besliste de overheid om alle 60.000 inwoners van die gemeente in ijltempo te testen op corona.

Lees verder onder de video: Mark Rutten spreekt bevolking toe

Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zal die Britse variant waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Nu is die mutant nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen, maar dat zal niet zo blijven. “Wie de dramatische beelden uit Londen gezien heeft, weet dat het snel veel erger kan worden”, klonk het.

Volledig scherm Dappere koukleumers op nieuwjaarsdag in Scheveningen. © EPA

België

Er zijn in ons land inmiddels al negentien gevallen van de Britse variant en vijf gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld. In werkelijkheid liggen die cijfers veel hoger, zei viroloog Marc Van Ranst in het VTM Nieuws. Slechts 1 procent van de (positieve) stalen wordt immers getest op zulke varianten.

Om ze buiten te houden, is het dus al te laat. “Enkel vertragen lukt nog, daarom is het zo belangrijk om in quarantaine te gaan”, stelt de viroloog.

Van Ranst toont zich nogmaals voorstander om reizen te verbieden. “Alle virologen pleiten daarvoor. Als je wil vermijden dat er veel besmettingen binnenkomen, moet je de vakanties proberen te stoppen.” Volgende week vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Dan moet duidelijk worden of die harde maatregel effectief door te drukken valt.

Volledig scherm © REUTERS