Van Trump als Rambo tot fictieve republiek Kekistan: deze vlaggen werden meegedragen tijdens bestorming Capitool

Amerikaanse vlag met dunne blauwe lijn

De Amerikaanse vlag met een blauwe lijn door het midden is zeer controversieel. Voor sommigen is het een symbool van solidariteit met de politie, voor anderen is het een symbool van blanke suprematie, zo schrijft nieuwssite Quartz die samen met een vlaggenkenner een reeks foto’s van naderbij bekeek.

De confederale vlag met machinegeweer

De vlag van de Zuidelijke Staten is sowieso al controversieel, maar de versie met een machinegeweer en de woorden “Kom en neem het” is dat nog meer. Het is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt door activisten voor wapenrechten.

Vlag van Gadsden

De gele vlag, met een opgerolde ratelslang en de woorden ‘ga niet op mij staan’, symboliseert verzet tegen de beperkingen opgelegd door de overheid. De vlag is genoemd naar de Amerikaanse generaal Christopher Gadsden (1724-1805), die de vlag in 1775 tijdens de Amerikaanse Revolutie heeft ontworpen. De ratelslang was een teken om de Amerikaanse idealen en samenleving te symboliseren, vandaag heeft de reptiel dus duidelijk een conservatieve invulling.

De Betsy Ross-vlag

Het is een van de eerste Amerikaanse vlaggen. De dertien sterren staan symbool voor de dertien kolonies die zich in 1776 afscheidden van Groot-Brittannië. De vlag wordt tegenwoordig echter door extremistische groepen gebruikt als een symbool voor een blank en door mannen gedomineerd Amerika.

‘Come and Take It’-vlag

De vlag is een symbool van verzet. Ze werd gecreëerd door de Texanen die zich in 1835 verzetten tegen Mexicaanse troepen. De slogan wordt vandaag vooral overgenomen door wapenrechtenactivisten, voorstanders van abortusrechten en marihuanaliefhebbers. Maar de uitdrukking was dus oorspronkelijk een strijdkreet voor Texaanse onafhankelijkheid.

‘Culpeper Minutemen’-vlag

Deze vlag werd gebruikt door milities rond de stad Culpeper, Virginia, tijdens de Amerikaanse Revolutie. Minutemen is een naam voor leden van de milities van de Amerikaanse koloniën, die één minuut na oproepen klaar zouden kunnen staan voor het gevecht. De term wordt sindsdien gebruikt voor verschillende militaire eenheden van de Verenigde Staten, om aansluiting te vinden bij het patriottisme.

Ichthys-vlag

Ichthys is een Oudgrieks woord dat in het christendom een symbolische waarde heeft gekregen. In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse boodschap. Het is voor christenen een belangrijke afkorting, maar wordt tegenwoordig overgenomen door verschillende conservatieve, religieuze groeperingen die Trump steunen. Verschillende demonstranten hielden tijdens de bestorming ook een piratenvlag omhoog met de woorden “Jezus is mijn redder, Trump is mijn president”.

QAnon

Vlaggen met de hoofdletter Q duiden op de volgers van de extreemrechtse samenzweringstheorie dat een groep satanaanbidders van plan is Donald Trump neer te halen. Volgens QAnon is Trump de uitverkorene, die de VS zal verlossen van een corrupt clubje misdadige machtigen die het land naar de verdoemenis leiden.

Vlag van de Republiek Kekistan

De republiek Kekistan dook voor het eerst op in 2017 op het internetforum 4chan en verwijst naar een fictief land waar de Egyptische kikkergod Kek wordt aanbeden, en waarvan de inwoners – Kekistani’s – epische veldslagen leveren met hun eeuwige vijand, de ‘normies’ ('normale mensen’). De nationale vlag lijkt op een nazivlag.

Vlag van VDare/ de Lion Guards van Trump

VDare verwijst naar een Amerikaanse alt-rightsite die tegen immigratie naar de VS is en opgericht werd door de in Engeland geboren columnist Peter Brimelow. Het leeuwenmotief is terug te voeren op een citaat van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini dat Trump in 2016 tweette. Het is ook gebruikt door de Lion Guard, een burgergroep die is opgericht “om Trump en zijn aanhangers te beschermen”.

Trump als Rambo-vlag

“Geen man, geen vrouw, geen commie (communist, red.) kan hem stompen.” Woensdag werden ook vlaggen gespot met daarop Trump als de legendarische actieheld John Rambo. Deze vlag werd ook vaak gespot tijdens Trump-rally’s in de aanloop naar de verkiezingen. Daarnaast waren er ook vlaggen met de slogan ‘America First’. Volgens Quartz wordt de vlag gebruikt door een groep blanke nationalisten en extreemrechtse activisten onder leiding van de 22-jarige politiek commentator Nick Fuentes.

Daarnaast werden woensdag door fotografen ook vlaggen van de Amerikaanse marine, Gays for Trump, Canada, Zuid-Korea, de staten Georgia, Maryland en Texas, Israel, Vietnam, Cuba India en zelfs het Polynesische Tonga op de lens vastgelegd.

