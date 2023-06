Van topvoetbal tot oorlogsvoering: Gazprom ronselt soldaten voor Poetin en laat Europa daarvoor betalen

Oekraïense kat gaat viraal met foto in schuilkel­der: “Haar gezicht zegt alles”

Chloe - een Oekraïense kat - is op sociale media viraal aan het gaan met een foto in een schuilkelder in de hoofdstad Kiev. Volgens veel Oekraïeners weerspiegelt de foto ‘de stemming van de hele Oekraïense natie’. “Wij zijn op dit moment allemaal Chloe de kat”, tweet Igor Novikov, de voormalige adviseur van de Oekraïense president Zelensky.