Van taart en bontjassen tot gratis bedevaart naar Mekka: dit is wat weduwen gesneuvelde Russische strijders zoal krijgen ter compensatie

Zelensky vraagt opnieuw extra wapens tijdens bezoek aan VK, Londen “onderzoekt mogelijk­heid” om gevechts­vlieg­tui­gen te sturen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag in het Verenigd Koninkrijk voor een verrassingsbezoek. Dat maakte Downing Street eerder bekend. De Britse premier Rishi Sunak verwelkomde Zelensky vanmorgen op de luchthaven. Vanmiddag werd hij ontvangen door koning Charles in Buckingham Palace. Tijdens zijn bezoek herhaalde Zelensky dat Oekraïne dringend nood heeft aan extra wapens, vooral straaljagers. Het Britse leger gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om op lange termijn ook gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen.

8 februari