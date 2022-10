Van slaapbunker tot zandzakjes in klaslokalen: straffe beelden tonen hoe Russische troepen Oekraïense school gebruikten als militaire basis

Nederlan­der kijkt meer uit naar Elfsteden­tocht dan naar Olympische Spelen of WK voetbal

Terwijl heel Nederland in 1997 voor het laatst kon genieten van de finish op de Bonkevaart in Leeuwarden, is de Elfstedentocht toch het meest geliefde sportevenement. Uit het recente Sportsector Merkenonderzoek blijkt verder dat het nationale hockeyteam vrouwen van alle sportteams & -clubs in Nederland het meest wordt bewonderd door de Nederlander. Meer dan Ajax of de nationale voetbalelftallen. Aan het onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy deden sinds 2010 54.000 respondenten mee.

7:20