Van schandaal naar schandaal: het hobbelige parcours van Boris Johnson

Boris Johnson betrad Downing Street voor het eerst als premier op 24 juli 2019. Voordien was hij 8 jaar burgemeester van Londen en 2 jaar minister van Buitenlandse Zaken. Zijn verhaal werd er één van voortdurende schandalen en controverses, al behield hij telkens de steun binnen zijn partij. Nu daar een einde aan lijkt te komen, zetten we alle controverses op een rijtje.

Slechts enkele weken na het opeisen van het premierschap, zette hij zichzelf aan de verkeerde kant van de wet door het parlement uit te sluiten en de controle over zijn brexitplannen te behouden. Dit zette meteen de toon voor zijn tumultueuze leiderschap.

De volgende jaren strompelde hij van het ene schandaal naar het andere. Hij behield een paar trouwe partijleden, maar vervreemdde steeds meer van zijn collega’s. Tot op 6 juni 2022 genoeg Tories - de bijnaam van de Conservatieven in Groot-Brittannië - hem weg wilden en een motie van vertrouwen afdwongen, die hij vervolgens met moeite overleefde.

Iets minder dan een maand later lijkt zijn regering onherstelbaar beschadigd nadat tal van belangrijke ministers ontslag namen.

Hieronder lijsten we de grootste schandalen op van Boris Johnson als premier van Groot-Brittannië:

Onwettige sluiting - september 2019

Het Hooggerechtshof oordeelde dat Johnson het parlement onrechtmatig had gesloten naar aanleiding van de deadline van 31 oktober voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij zou dit hebben gedaan om te voorkomen dat het parlement een 'no-deal brexit’ zou blokkeren, wat ertoe had kunnen leiden dat de deadline niet zou worden gehaald. Het Parlement heropende een dag later en de EU dwong Johnson om een verlenging van de deadline te vragen.

Overheidsgeld naar Jennifer Arcuri - september 2019

Johnson werd door de politiewaakhond onderzocht naar aanleiding van zijn relatie met de Amerikaanse zakenvrouw Jennifer Arcuri. Zij beweerde dat ze een affaire met hem had toen hij burgemeester van Londen was. Hij werd verdacht van het spenderen van 25.000 pond aan overheidsgeld aan het techbedrijf van Arcuri.

Negeert rapport waarin Priti Patel personeel pestte - november 2020

Uit een formeel onderzoek is gebleken dat Priti Patel, de minister van Binnenlandse Zaken van Johnson, het personeel van haar departement heeft gepest en de ministeriële code heeft geschonden, ook al was dat onopzettelijk.

Johnson zei dat hij niet geloofde dat de code was geschonden en dat hij het volste vertrouwen had in zijn minister. Dit leidde ertoe dat zijn eerste ethisch adviseur, Sir Alex Allan, vol afschuw opstapte. Dit jaar stapte ook zijn tweede ethisch adviseur op.

Steunt Dominic Cummings over overtredingen lockdown - mei 2020

Dominic Cummings, toen zijn belangrijkste adviseur, reisde honderden kilometers naar Barnard Castle op een moment dat Johnson iedereen in Groot-Brittannië had bevolen om thuis te blijven. Toch ging de premier tegen het gejoel van de publieke afkeer in en hield hij vast aan zijn man.

Johnson zei dat hij “spijt” had, maar alleen over de woede en verwarring die het publiek voelde over de 800 kilometer lange rondreis van zijn adviseur. Cummings nam al snel ontslag en besteedde zijn tijd buiten de politiek aan het aanvallen van Johnson. Hij vergeleek de eerste minister later met “een winkelwagentje dat van de ene kant van het gangpad naar de andere kant wordt gegooid” door zijn besluiteloosheid.

Opknapbeurt flat Downing Street - april 2021

Diezelfde Cummings beschuldigt Johnson van een opknapbeurt van zijn flat boven zijn officiële werkruimte in Downing Street met 112.000 pond aan schenkingen van partijleden.

Na een onderzoek zei zijn nieuwe adviseur voor ministeriële belangen, Lord Geidt, dat Johnson niet wist wat er aan de hand was en dat hij, toen hij erachter kwam, de werkzaamheden uit eigen zak heeft betaald.

Steunt parlementslid dat lobbyde voor bedrijven waar hij door betaald werd - november 2021

In een controversiële zaak die het begin vormde van een reeks schandalen, steunde Johnson het Tory-parlementslid Owen Paterson, nadat hij schuldig werd bevonden aan betaald lobbyen voor twee bedrijven waarvoor hij op de loonlijst stond. De premier zweepte de conservatieven op om een herziening van het normenstelsel te steunen in plaats van Paterson uit het Lagerhuis te schorsen.

Amper 24 uur later veranderde Johnson zijn standpunt onder druk van de boze burgers, maar de aandacht van het volk bleef gericht op normen, nevenbanen en slinkse praktijken in Westminster, met enkele gênante onthullingen voor parlementsleden als gevolg.

Boete voor overtreden van de lockdownwetten - april 2022

In december gaf Johnson zijn toestemming aan een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen dat hij en andere ambtenaren lockdownfeestjes hielden in perioden dat er voor het publiek strikte beperkingen golden.

Hij werd hiertoe gedwongen nadat een stroom van berichten tot publieke woede had geleid. Later nam dit schandaal de naam ‘Partygate’ aan. En ook de Londense politie stelde een onderzoek in.

Op 12 april, na maanden van speculatie, kreeg Johnson een boete van 50 pond van de politie voor een feestje in Downing Street voor zijn verjaardag in mei 2020. Hij was de eerste Britse premier die tijdens zijn ambtstermijn de wet overtrad.

Kanselier Rishi Sunak en Carrie Johnson, de echtgenote van de premier, kregen ook een boete. Hoewel de juridische kwestie was opgelost, werd de premier nog steeds geconfronteerd met de vraag of hij tegen het parlement had gelogen.

Censuur op de krant ‘The Times’ - juni 2022

Downing Street bevestigt dat leden van Johnsons team ingrepen na de publicatie van een verhaal over zijn vrouw Carrie in ‘The Times’. Het verhaal bevatte beschuldigingen dat Johnson had geprobeerd om Carrie een baan bij Buitenlandse Zaken te geven. Het verhaal verscheen in de eerste editie van ‘The Times’ op 18 juni, maar verdween in latere exemplaren.

Johnsons officiële woordvoerder bevestigde dat zijn team contact had met ‘The Times’ voor en na de publicatie van de eerste editie, maar ontkende dat de premier zelf contact had opgenomen met adjunct-hoofdredacteur Tony Gallagher, die die avond de leiding had over de krant.

Aanrandingszaak rond parlementslid zet Johnson op weg naar de ondergang - juni 2022

Parlementslid Chris Pincher nam op 30 juni op dramatische wijze ontslag na beschuldigingen dat hij de avond ervoor twee medegasten had aangerand in de Carlton Club, een privéclub van de Tories in Londen. Downing Street zei dat Johnson niet op de hoogte was van de “specifieke beschuldigingen” over Pincher toen hij hem benoemde, maar in de daaropvolgende dagen bleek dat hij al in 2019 op de hoogte was gebracht van beschuldigingen tegen hem.

Ministers nemen ontslag door Pincher-schandaal - juli 2022

Johnson moest zijn verontschuldigingen aanbieden voor zijn aanpak in de zaak-Pincher.

Kanselier Rishi Sunak en minister van Volksgezondheid Sajid Javid waren enkele van de parlementsleden die hun ontslag indienden. De premier wist hen snel te vervangen, maar het lijkt erop dat dit dan toch de genadeslag is geweest. Alle politieke commentatoren en voormalige ministers zeiden dat dit het einde leek te zijn voor Johnson. Labourleider Sir Keir Starmer zei dat het “duidelijk was dat deze regering nu aan het instorten is” en riep op tot algemene verkiezingen. Na de eerste twee ontslagen stapten nog eens meer dan 30 regeringsmedewerkers op. En dat op amper 24 uur tijd.