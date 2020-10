Van regionale barometers tot complete lockdown: zo pakken ons omringende landen tweede coronagolf aan

Bij ons klinkt de roep om een échte lockdown steeds luider , in sommige van onze buur- en omringende landen is het al een feit. Frankrijk doet alles op slot, Duitsland gaat straks naar een ‘lockdown light’ en Engeland en Spanje werken met regionale barometers. Ook in Italië en Nederland gelden strikte maatregelen. Maar wat houden die regels in elk land nu juist in? Een overzicht.

VERPLAATSINGEN EN CONTACTEN

Frankrijk: Vanaf vrijdag moet iedereen binnen blijven. Naar buiten gaan is enkel toegelaten om essentiële goederen te kopen, te gaan werken, op zoek te gaan naar medische hulp of zelf hulp te bieden. Bezoek in woonzorgcentra blijft wel toegelaten. Wie zijn huis verlaat, heeft daar een attest voor nodig.

Duitsland: Gezinnen mogen elkaar alleen nog ontmoeten als ze met maximum 10 personen zijn en het niet meer dan 2 huishoudens betreft. Voor verplaatsingen zijn er vooralsnog geen restricties.

Nederland: Thuis mogen Nederlanders maximaal 3 personen per dag ontvangen - exclusief kinderen tot en met 12 jaar. De afstand- en hygiëneregels moeten wel te allen tijde gerespecteerd worden. Buiten de woning mogen ze maximaal met 4 personen samen zijn die niet tot hetzelfde gezin behoren. In publieke binnenruimtes geldt een maximumaantal van 30 personen, mits er voldoende afstand gehouden kan worden. De bewegingsvrijheid van onze Noorderburen wordt dus niet zo extreem ingeperkt.

Spanje: Bijeenkomsten zijn - zowel binnen als buiten - beperkt tot 6 personen van verschillende gezinnen. Er is een landelijke avondklok tussen 23 uur en 6 uur, al kan die lokaal verstrengd worden. De meeste lokale autoriteiten in Spanje beslisten al om de grenzen van hun regio te sluiten of strikte beperkingen op te leggen.

Italië: Op landelijk vlak gelden geen specifieke beperkingen of maximumaantal aan contacten. De enige regel is dat je in de buitenlucht steeds de afstand van 1 meter moet bewaren. Sommige regio’s hebben wel een avondklok of striktere bewegingsbeperkingen.

Engeland: De Britten werken met een barometer met 3 niveaus. Je mag op het strengste niveau met niemand anders binnen in contact komen - buiten je gezin. In parken, stranden en bossen mag dat wél met een groep van maximaal 6 personen. (Voor Engeland worden steeds de strengst mogelijke regionale maatregelen vermeld.)

Volledig scherm Een lege Ramblas in Barcelona. In Spanje geldt een landelijke avondklok van 23 uur tot 6 uur. © AP

WERKEN

Frankrijk: Telewerk is de norm, tenzij het echt niet anders kan.

Duitsland: Telewerk is de norm, tenzij het echt niet anders kan.

Nederland: Telewerk is de norm, tenzij het echt niet anders kan. Werkgevers moeten de uren voldoende spreiden indien in het bedrijf gewerkt wordt.

Spanje: Telewerk was tot de coronacrisis hoogst ongebruikelijk in Spanje, maar een nieuwe pas goedgekeurde wet maakt het mogelijk om meer van thuis te werken.

Italië: Telewerk is de norm, tenzij het echt niet anders kan.

Engeland: Het advies van de regering luidt dat “wie van thuis kan werken, dat best ook de hele winter doet”.

Volledig scherm Telewerk is in nagenoeg alle andere landen de norm. © Getty Images

REIZEN

Frankrijk: Reizen is uiteraard ook niet toegelaten, zelfs niet tussen de Franse regio’s onderling. De enige uitzondering is terugkomst uit herfstvakantie, dat zal volgend weekend getolereerd worden.

Duitsland: Strikte reisverboden zijn niet afgekondigd voor de ‘lockdown light’, maar het is wel de bedoeling om contacten zoveel mogelijk te beperken. Voor binnenlandse en buitenlandse reizen gelden reisadviezen.

Nederland: Reizen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, moet uitstapjes en drukte zoveel mogelijk vermijden. Voor het buitenland geldt het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

Spanje: De meeste regio’s hebben hun grenzen gesloten of hebben strikte grensmaatregelen getroffen. Reizen is dus sterk aan banden gelegd.

Italië: Strikte reisverboden zijn niet afgekondigd, maar het is wel de bedoeling om contacten zoveel mogelijk te beperken. Voor binnenlandse en buitenlandse reizen gelden reisadviezen.

Engeland: Op het strengste niveau wordt geadviseerd niet buiten je regio te reizen, behalve om werk-, school- of zorgredenen.

Volledig scherm Het reizen wordt streng aan banden gelegd, zelfs binnen de regionale of landsgrenzen. © REUTERS

SCHOLEN

Frankrijk: Scholen en crèches blijven gewoon open tijdens de nieuwe lockdown. Enkel hogescholen en universiteiten moeten sluiten, zij schakelen volledig over op afstandsonderwijs.

Duitsland: Ook hier blijven de scholen en kinderdagverblijven gewoon geopend. De start van het zogenaamde ‘wintersemester’ op hogescholen en universiteiten is verschoven naar begin november, al zal digitaal onderwijs in veel deelstaten wellicht de norm worden.

Nederland: De scholen en kinderdagverblijven zijn open. Ook op universiteiten en hogescholen vinden zoveel mogelijk lessen op de campussen plaats.

Spanje: De scholen en kinderdagverblijven zijn open, al verliep dat gespreid zodat niet iedereen tegelijk op school startte.

Italië: Lagere scholen en kinderdagverblijven blijven open. Het grootste deel van de lessen op de middelbare school, hogescholen en universiteiten wordt online gegeven.

Engeland: Scholen, kinderdagverblijven en universiteiten blijven zelfs op het strengste niveau geopend.

Volledig scherm Onderwijs blijft in elk land gegarandeerd. © ANP

WINKELS EN HORECA

Frankrijk: Alle cafés, restaurants, bioscopen, theater- en concertzalen en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Zo blijven alleen supermarkten, voedingswinkels en krantenwinkels open. President Macron moedigde voor alle handelszaken wel takeaway, bestellingen aan huis en bestellingen vanop afstand aan.

Duitsland: Restaurants, cafés en discotheken moeten opnieuw dicht. Thuislevering of afhalen blijft wel mogelijk. Ook theater- en concertzalen, opera, bioscopen en dergelijke moeten de deuren minstens een maand sluiten. Enkel supermarkten blijven open, maar de voorschriften om te winkelen worden strenger. Kappers mogen eveneens aan het werk blijven.

Nederland: Alle eet- en drinkgelegenheden zijn al enkele weken gesloten. Afhalen is wel mogelijk. Alle niet-essentiële winkels sluiten ten laatste om 20 uur. Voedingswinkels mogen wel later openblijven, al mogen zij na 20 uur geen alcohol meer verkopen. Evenementen zijn verboden, maar markten, bioscopen en theaters mogen hun activiteiten wel nog verderzetten.

Spanje: De beslissing over het al dan niet sluiten van horeca is een regionale keuze. In sommige regio’s, zoals Catalonië, zijn alle bars, restaurants en discotheken gesloten. In andere regio’s gelden strenge beperkingen zoals een verlaagde capaciteit en vroegere sluitingsuren. Alle andere winkels zijn wel nog open.

Italië: Cafés en restaurants moeten om 18 uur stoppen met tafelbediening, tot middernacht is takeaway toegelaten. Er mogen bovendien maximaal 4 personen aan dezelfde tafel zitten. Discotheken zijn gesloten. Alle andere winkels blijven open, met respect voor de afstands- en hygiëneregels.

Engeland: Op niveau 3 moeten alle bars en pubs de deuren sluiten, tenzij ze volwaardige maaltijden serveren. Restaurants mogen dus te allen tijde openblijven. Alcohol mag dan wel enkel als deel van een maaltijd genuttigd worden, niet apart. Winkels blijven op elk niveau open.

Volledig scherm Lege café's aan het Stratumseind in Eindhoven, de langste kroegstraat van Nederland. De horeca is al enkele weken gesloten bij onze Noorderburen. © ANP

SPORTEN

Frankrijk: Sporthallen, fitnesscentra en zwembaden zijn gesloten. Sporten mag enkel alleen in de buitenlucht en dat hoogstens 1 uur per dag binnen een straal van 1 kilometer van de woning. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Duitsland: Sporthallen, fitnesscentra en zwembaden zijn gesloten. Individueel sporten in de buitenlucht, zoals gaan joggen, is toegelaten. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Nederland: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn alleen toegestaan bij jongeren onder 18 jaar, maar wel alleen met teams binnen dezelfde club. Cafetaria’s, douches en kleedkamers blijven gesloten. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Spanje: De beslissing over het al dan niet sluiten van sport- en fitnesscentra is een regionale keuze. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Italië: Sporthallen, fitnesscentra en zwembaden zijn gesloten. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Engeland: Sporthallen, fitnesscentra en zwembaden zijn gesloten bij niveau 3. Profwedstrijden mogen afgewerkt worden zonder publiek.

Volledig scherm Fitnesscentra zijn in nagenoeg alle ons omringende landen gesloten. © Photo News