Van partizanen en ontevreden oligarchen tot Poetin zelf: deze theorieën doen de ronde over dood dochter vertrouweling Poetin

Wie zit er achter de dood van Daria Doegina (29)? Het is een vraag die velen bezighoudt, nadat de dochter van Poetins huisideoloog Alexander Doegin dit weekend om het leven kwam toen de auto waarmee ze reed in de buurt van Moskou ontplofte. Er doen de wildste theorieën de ronde, maar voorlopig zonder enig concreet bewijs. Een overzicht.

- Oekraïne. Meteen nadat het nieuws van de dood van Doegina bekend raakte, haastte de pro-Russische separatistenleider Denis Poesjilin van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in het oosten van Oekraïne zich om te zeggen dat het de “terroristen van het Oekraïense regime” waren die erachter zaten. Aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti zei hij ook dat het eigenlijke doelwit haar vader was, Alexander Doegin.

Doegin - bijnaam ‘Raspoetin’, omdat hij veel invloed heeft op de Russische president Vladimir Poetin - is een politiek filosoof en ultra-nationalist. Hij wordt gezien als het brein achter de invasie van Oekraïne. De Toyota Land Cruiser Prado waarmee zijn dochter reed, was volgens een vertrouweling van de familie zíjn wagen. Vader en dochter hadden een folklorefestival bijgewoond. Doegin besloot op het allerlaatste moment op een andere manier terug te keren naar Moskou, terwijl zijn dochter met zijn auto zou terugrijden.

Daria Doegina verspreidde actief de ideeën van haar vader en ook desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Ze zou de Oekraïners “ondermensen” genoemd hebben en naar de belegerde Azovstaalfabriek in Marioepol gereisd zijn om daar “overwinningsselfies” te nemen. Oekraïne ontkent echter elke betrokkenheid bij haar dood.

- Het Nationaal Republikeinse Leger. Volgens een voormalig lid van de Doema dat nu in Oekraïne verblijft - Ilya Ponomarev - zou een onbekende Russische groepering de aanslag op Doegina opgeëist hebben. Het gaat om het Nationaal Republikeinse Leger, een groep Russische partizanen die via ondergrondse operaties zogezegd probeert om het Poetin-regime omver te werpen. De groepering noemt Doegina een “legitiem doelwit”, omdat ze de invasie steunde. De Britse krant ‘The Guardian’ zegt echter dat de informatie niet kon worden geverifieerd.

Volgens het hoofd van het Russische kantoor van het Britse zakenblad ‘Financial Times’ stond Ponomarev in Rusland echter niet bekend als een betrouwbaar figuur. Bovendien heeft nog niemand van het Nationaal Republikeinse Leger gehoord. Die argumenten werpen twijfel op deze piste. “En als je met autobommen zou beginnen in Rusland, zijn Doegin en zijn dochter vreemde eerste doelwitten”, aldus Max Seddon.

- De Russische geheime dienst. Ruslandkenner Anne Applebaum van het Amerikaanse tijdschrift ‘The Atlantic’ vestigt ook de aandacht op enkele andere theorieën die de ronde doen. Ook daarvoor is echter geen enkel bewijs. Eén ervan is dat de Russische geheime dienst FSB - de directe opvolger van de KGB - het heft in eigen handen genomen zou hebben en duidelijk wilde maken dat ze een einde willen aan de oorlog.

- Ontevreden oligarchen. Er wordt ook gekeken in de richting van ontevreden oligarchen als opdrachtgevers voor de aanslag. De oligarchen worden zwaar getroffen door de westerse sancties na de inval in Oekraïne en zouden met de actie hun onvrede tonen over de oorlog.

- De Britten en de Amerikanen. Verscheidene Russische politici noemen de Britten en de Amerikanen de verantwoordelijken voor de dood van Doegina. Onder meer het hoofd van het Russische cultuuragentschap Rossotrudnichestvo, dat er in het verleden door de FBI van verdacht werd spionnen in de VS te rekruteren. Volgens Evgeniy Primakov zitten de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en zijn Britse evenknie MI6 achter de aanslag.

- President Poetin. Een alternatieve piste is dat president Poetin zelf de aanslag bevolen zou hebben om een (drog)reden te hebben om al zijn duivels te ontbinden. Een beetje zoals Sovjet-leider Jozef Stalin deed met zijn vertrouweling Sergej Kirov. Die werd zo populair dat Stalin hem als een bedreiging ging zien. Hij werd vermoord onder mysterieuze omstandigheden. Veel historici veronderstellen dat Stalin betrokken was. De moord was het startsein voor Stalins “Grote Zuivering”, die het land moest ontdoen van tegenstanders.

