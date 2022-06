Van paria tot president: Marcos Jr wordt aangesteld als president van de Filipijnen

BongBong is de zoon van de voormalige dictator Ferdinand Marcos. Onder zijn beleid waren martelingen, verkrachtingen, executies en de verduistering van overheidsgelden dagelijkse kost. In de jaren tachtig leidde een volksopstand tot de omverwerping van de dictatuur, en de verbanning van de familie naar de Verenigde Staten. De misdaden van zijn vader maken van Marcos Jr één van de meest omstreden politici van de Filipijnen. Toch mag zijn familie exact 36 jaar na het einde van de dictatuur weer intrek nemen in het presidentiële paleis in Malacanang, Manilla. Marcos Jr vraagt het volk dan ook om "hem niet te beoordelen op basis van de daden die zijn familie hebben gesteld".

BongBong heeft al een indrukwekkende politieke carrière achter de rug. In de jaren tachtig was Marcos Jr vicegouverneur, en vervolgens gouverneur van de provincie Ilocos Norte. Hij is ook lid geweest van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In de vicepresidentsverkiezingen in 2016 werd Marcos Jr nipt verslagen door Leni Robredo van de Liberale Partij. Zij heeft zich in mei ook kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen.