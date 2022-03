Van pantserwagens tot in het Russische straatbeeld: witte ‘Z’ als hét symbool voor het ultra-nationalistisch Poetinisme

Ze is tegenwoordig overal zichtbaar, van Russische tanks en pantserwagens, over de borst van een Russische turner tot in het straatbeeld van Rusland: een witte ‘Z’. Het nieuwste symbool van het pro-Russische nationalisme.

De witte ‘Z’ is voor aanhangers van de Russische president en nationalistisch Rusland hét symbool geworden voor het ultra-nationalistisch Poetinisme. Op 22 februari reden de eerste Russische tanks Oekraïne binnen, op de voertuigen stond de letter ‘Z’ in grote, witte lijnen. Dat symbool duikt nu steeds vaker op.

Defensiespecialisten raken het niet eens over de exacte betekenis van de ‘Z’, een letter die in het cyrillische alfabet trouwens niet bestaat (een ‘z’ wordt in het Russisch als ‘3’ geschreven). Specialisten suggereren dat het staat voor ‘Zapad’ (Запад in het cyrillisch) het Russische woord voor ‘westen’. De ‘Z’ zou dan symbool zijn voor het richting het westen trekken van de Russische troepen. Ook denken experts dat de ‘Z’ zou staan voor ‘Za Pobedu!’ (за победу!), een strijdkreet die vrij vertaald ‘voor de overwinning’ betekent.

Er wordt ook gesuggereerd dat het gebruikt wordt om de troepen te identificeren. De troepen met een ‘Z’ zonder afbakening zouden uit Rusland komen, terwijl de tanks met een ‘Z’ en een vierkant rond uit de Krim zouden komen. De troepen met de letter ‘O’ zijn de Wit-Russische troepen en de troepen uit Tsjetsjenië hebben de letter ‘X’.

Operatie ‘Z’

Momenteel gebruiken de extreemrechtse Poetinaanhangers de ‘Z’ als een ultranationalistisch symbool. En zouden ze de inval in Oekraïne ‘Operatie Z’ noemen. Vooral in het Russische straatbeeld duikt het symbool steeds vaker op: als uithangbord in de straten van Moskou, op muren, op achterruiten van wagens en zelf op truien of T-shirts. Maria Butina, een Russisch parlementslid, zette al behoorlijk wat foto’s op haar Instagramprofiel. Butina werd drie jaar geleden in de VS veroordeeld als buitenlands agent.

Tijdens een pro-Russisch straatprotest in Servië haalden sommige manifestanten het symbool naar boven. Enkele dagen geleden werd in Jekatarinenburg, in stad in het zuidwesten van Rusland, een pro-Russische flashmob gehouden. Verschillende jongeren hebben op die manier hun trouw geuit aan ‘Team Poetin’. In de video is een knalwitte ‘Z’ op een vlammende achtergrond te zien als in- en uitleiding.

Volgens Kamil Galeev, een academicus en journalist die onderzoek doet naar identiteitspolitiek in post-Sovjet-Rusland, heeft deze campagne een fascistisch karakter. Dat zegt hij in een tweet die volop werd gedeeld. Galeev zegt dat de autoriteiten het symbool volop via propagandakanalen verspreiden.

Ivan Koeljak, een Russische gymnast, kwam onder vuur te liggen nadat hij op het podium van een wereldbekerwedstrijd met het symbool op zijn borst verscheen. Koeljak had de ‘Z’ aangebracht met tape. Twee treden hoger stond de Oekraïense gymnast Ilja Kovtoen. Koeljak riskeert nu een lange schorsing en mogelijks verliest hij ook zijn bronzen medaille.

Volledig scherm Ze is tegenwoordig overal zichtbaar, van Russische tanks en pantserwagens, over de borst van een Russische turner tot in het straatbeeld van Rusland: een witte 'Z'. Het nieuwste symbool van het pro-Russische nationalisme. © REUTERS

