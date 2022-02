Van Oekraïense president in een tv-serie tot president in het echt: dit is Volodymyr Zelensky

Onze oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers ziet "mas­sa-exo­dus" in Oekraïne

Het VN-Vluchtelingenagentschap meldt dat al meer dan 50.000 Oekraïners hun land zijn ontvlucht in minder dan 48 uur tijd sinds het begin van de Russische invasie. Oorlogsverslaggevers Robin Ramaekers en Stijn De Smet zitten mee in de vluchtelingenstroom. Ze bevonden zich in Kiev toen de situatie er te gevaarlijk werd. Nu de Oekraïense hoofdstad elk moment in handen van het Russische leger kan vallen, zijn ze per auto richting Polen vertrokken.

18:19