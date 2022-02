Van Oekraïense president in een tv-serie tot president in het echt: dit is Volodimir Zelenski

INTERVIEW. “Het is mogelijk dat Oekraïne valt. Maar daarachter ligt echt een rode lijn”

Valt Vladimir Poetin nog te stoppen? Of is dit het begin van nog veel groter onheil in heel Europa? Volgens professor David Criekemans (hoofddocent Internationale Politiek aan de UAntwerpen) ligt achter Oekraïne een “echte rode lijn”. Rusland-kenner Laura Vansina (VUB): “Zoals we de afgelopen weken hebben kunnen merken: rationele kosten-baten-analyses helpen ons niet om het gedrag van Poetin te voorspellen.”

10:15