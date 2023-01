Van “obsceen” tot “respectloos”: monument ter ere van Martin Luther King en echtgenote zorgt voor opschudding in VS

Rusland lijkt bezig met voorberei­ding "beslissen­de operatie" in Oekraïne: dit zijn de aanwijzin­gen

Het Kremlin lijkt alles in gereedheid te brengen voor een “beslissende strategische operatie” in Oekraïne. Dat meldt de toonaangevende Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW). De operatie zou plaatsvinden in de komende zes maanden. En ze zou de Russen moeten toelaten om de Oekraïense weerstand te breken en het laken naar zich toe te trekken in de oorlog.

16 januari