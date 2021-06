Van moord beschuldigde Valérie (40) getuigt over dagelijkse hel van bijna 25 jaar: "Na de afranselingen was hij rustiger, liever dat dan uitgescholden te worden”

FRANKRIJKHet assisenproces tegen Valérie Bacot (40) in de Franse stad Chalon-sur-Soâne is de tweede dag ingegaan. De vrouw staat terecht voor moord op echtgenoot Daniel Polette (61), haar voormalige stiefvader waarvan ze op 17-jarige leeftijd na verkrachting zwanger raakte en die van haar leven bijna 25 jaar lang een dagelijkse hel vol misbruik en agressie maakte. Ze riskeert in theorie levenslang. Het proces houdt heel Frankrijk in de ban. Op de eerste procesdag die tot 21.00 uur duurde, gaf ze als beschuldigde urenlang antwoord op vragen van de procureur en de advocaten.

In een eerste getuigenis gistervoormiddag opgetekend door verschillende Franse media, herhaalde Valérie wat eerder in haar boek ‘Tout le monde savait’ (Iedereen wist het) naar boven kwam. Vrachtwagenchauffeur Polette kwam op haar twaalfde in haar leven als de nieuwe inwonende vriend van haar moeder. Het seksueel misbruik startte haast meteen en haar moeder Joëlle deed niets om dit te stoppen. Als jonge tiener verzette Valérie na verloop van tijd zich niet meer.’Ga maar al naar boven’, deelde Polette Valérie mee. “Ik wilde er zo snel mogelijk van af zijn, ik liet het gebeuren.”

Na een klacht ingediend door een niet nader genoemd familielid werd Polette ingerekend. Een rechter veroordeelde hem in 1996 tot vier jaar cel wegens verkrachting van een minderjarige onder de 15 jaar. Valérie moest van Joëlle, die wegzinkt in haar alcoholverslaving en depressie, elk weekend op gevangenisbezoek. Als toenmalig tienermeisje wilde ze haar moeder vooral niet boos maken.

Polette kwam na 2,5 jaar vervroegd vrij en trok opnieuw bij het gezin in. “Ik was blij dat hij terugkwam, want dat zou mijn moeder goed doen. Hij zei me dat hij me nooit meer iets zou aandoen”. Zijn belofte verdween als sneeuw voor de zon. Het seksueel misbruik hernam als vanouds. Op zeventienjarige leeftijd raakte ze zwanger van haar verkrachter. Moeder Joëlle kreeg van Polette te horen dat hij hun relatie als beëindigd zag.

Volledig scherm Een vermoedelijke zus en agenten begeleiden Valérie Bacot naar de rechtszaal. © AFP

Hij vatte het plan op om met Valérie te gaan samenwonen. Joëlle deed niets om haar dochter te beschermen en hielp zelfs bij het inpakken.

Valérie verliet de ouderlijke woning in La Clayette en moest naar een huis in Beaudermont. De dagelijkse hel vol fysieke en mentale agressie ging verder. Ze kreeg vier kinderen en leefde in afzondering. Werken mocht niet, evenmin een sociaal leven opbouwen. Polette wilde geen pottenkijers.

Hij dwong haar vanaf 2004 tot prostitutie. “Ik wilde het niet, maar dan werd hij uiterst gewelddadig. Ik stemde toe.” Onder de naam ‘Adeline’ ontving ze eerst nog klanten thuis. Polette die als haar pooier optrad, nam haar mee naar afgelegen snelwegparkings waar ze automobilisten en truckers moest bevredigen.

Sommige van hen bleken zeer agressief en deden moeilijk over de betaling. Polette die met oortjes zijn vrouw instructies doorgaf, kocht een pistool en bewaarde dit in het handschoenkastje van zijn Peugeot 806. Het is het latere moordwapen.

“Ik kon niet meer”, antwoordde ze op de vraag van de procureur waarom ze op 13 maart 2016 Polette van kant maakte. “Hij vroeg over onze dochter ‘hoe seksueel ze zou zijn.’ Ik wilde gewoon mijn kinderen beschermen, hij zou haar seksueel uitbuiten”, zei ze.

Quote U weet niet hoe het is om in angst te leven en een pistool tegen je te krijgen! Beschuldigde Valérie Bacot

De procureur wierp Valérie op waarom ze nooit klacht heeft ingediend tegen Daniel Polette. “U weet niet hoe het is om in angst te leven en een pistool tegen je te krijgen! Hij zou mijn kinderen iets aandoen. U begrijpt er niets van!”

Hamer

Haar advocaten vroegen Valérie ‘s avonds om een beeld te schetsen van wat ze bijna 25 jaar moest doorstaan. “Hij zei me dat ik een ‘klotewijf’ was. Hij vond dat ik de kinderen vergiftigde met wat ik ze liet eten”. Hoe compleet gebroken ze wel is, raakte duidelijk in deze zin uit haar getuigenis. “Na de afranselingen was hij rustiger, liever dat, dan urenlang uitgescholden te worden.” In haar getuigenis herinnerde ze zich het versieren van de kerstboom. Polette liep toen geïrriteerd rond want het ophangen van de kerstverlichting verliep moeilijk. “Hij had een hamer bij en daarmee sloeg hij mij in m’n gezicht.” Zijn eigen vier kinderen die met concenratieproblemen kampen, vond hij “achterlijk” en “mentaal gehandicapt.” Haar getuigenis eindigde gisteravond bijzonder triest. Valérie maakte duidelijk dat ze al op vijfjarige leeftijd slachtoffer werd van seksueel misbruik, gepleegd door een oudere broer.

Het assisenproces duurt nog tot vrijdag. Meer dan 550.000 Fransen hebben in een petitie gevraagd haar vrij te laten.

Volledig scherm Bacot wordt omstuwd door cameraploegen in de assisenzaal. © AFP