Van Modigliani tot Monet: 120 (!) kunstwerken mysterieus verdwenen uit collecties van Italiaanse publieke omroep Rai

Heverlee Mysterie rond kunstroof uit 1996 eindelijk opgehel­derd: “Eén van de twee gestolen schilderij­en is weer thuis in Abdij van Park”

4 juni In 1996 werden de paters norbertijnen van de Abdij van Park in Leuven het slachtoffer van een kunstroof. De dieven gingen aan de haal met twee schilderijen uit de Sint-Jan Evangelistkerk: ‘De Emmaüsgangers’ en ‘Rebekka geeft Eliëzer te drinken’. Na liefst 25 jaar is één van de twee werken van schilder Pieter Jozef Verhaghen weer opgedoken en daarvoor moesten de norbertijnen helemaal naar Parijs.