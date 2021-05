Van luxueuze villa’s en dure schilderijen tot slimme investeringen: hier stak Bill Gates zijn fortuin in

Over het vermogen van Bill Gates lopen de schattingen uiteen. Zakentijdschrift Forbes houdt het op 130,5 miljard dollar (108,6 miljard euro), terwijl het volgens Bloomberg 146 miljard dollar (121,5 miljard euro) bedraagt. Beide zetten hem op de vierde plaats in de ranglijst van rijkste mensen ter wereld.

Gates verzamelde zijn fortuin in de eerste plaats bij Microsoft, het computerbedrijf dat hij samen met de in 2018 overleden Paul Allen oprichtte. Hij was er actief als hoofd softwareontwikkeling, CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Tot 2014 was hij ook de grootste individuele aandeelhouder. Momenteel bezit hij nog 1,34 procent van het bedrijf.

Een grootste deel van zijn vermogen stak Gates in bedrijven via zijn holding- en investeringsmaatschappij Cascade Investment LLC. Zo heeft hij aandelen in de Amerikaanse autodealer AutoNation, het Amerikaanse conglomeraat Berkshire Hathaway van Warren Buffett dat een groot aantal bedrijven bezit in de financiële-, de transport- en de energiesector en de Canadese spoorwegmaatschappij Canadian National Railway.

Volledig scherm Bill en Melinda Gates. © Photo News

Via Cascade investeerde hij ook in hotels en resorts. Zo had hij ooit bijna 10 procent van de aandelen van luxehotelketen Strategic Hotels and Resorts en kocht hij Four Seasons-hotels in Mexico, Atlanta en Houston. Hij is ook mede-eigenaar van het Ritz-Carlton in San Francisco.

Daarnaast stak Gates ook geld in vastgoed en kocht hij zelfs een privé-eiland. Kroonjuweel is zijn villa Xanadu 2.0 aan de oevers van Lake Washington bij Seattle. Dat werd in 2019 geschat op 131 miljoen dollar (110 miljoen euro). Het huis is uitgerust met alle laatste technologische snufjes. Verder vind je er onder meer zes keukens, een gigantische eetplaats, 24 badkamers, een privébibliotheek, een bioscoop, een volledig uitgeruste fitness, een trampolinekamer voor de kinderen en een zwembad met onderwatermuzieksysteem. Er is ook een privéstrand met zand dat wordt ingevoerd van het eiland Saint Lucia in de Caraïben.

Volledig scherm De villa van Bill Gates bij Seattle. © RV/Konstantin von Wedelstaedt

Volledig scherm Saint Lucia. © RV

Daarnaast heeft Gates ook een ranch in Californië, Wyoming en Wellington (Florida), de wereldwijde hoofdplaats van de ruitersport in de winter. Zijn dochter Jennifer is dan ook een bekende amazone. De jongste jaren bouwde hij zijn portefeuille in Florida nog uit. En hij bezit ook een eiland: Grand Bogue Caye voor de kust van Belize in Centraal-Amerika. Het eiland is 1,2 vierkante kilometer groot en heeft ongerepte stranden en uitstekende duikmogelijkheden. Het zou zeker 25 miljoen euro gekost hebben, omgerekend ruim 20 miljoen euro.

Verder heeft Gates ook een hele collectie vliegtuigen en wagens. Zo heeft hij onder meer twee Bombardiers BD-700 Global Express, privévliegtuigen van 40 miljoen dollar (33 miljoen euro) die 19 passagiers kunnen vervoeren. Daarnaast is hij een liefhebber van Porsche en heeft hij al verscheidene luxewagens van het merk in zijn garages staan, onder meer een zeldzame Porsche 959. Hij bezit ook een Jaguar XJ6 en een Ferrari 348.

Volledig scherm Een illustratie van een Porsche 959. © VRT

Ook kunst versmaadt hij niet. Zo bezit Gates een manuscript van Leonardo Da Vinci uit de zestiende eeuw - de Codex Leicester - dat hij dertig jaar geleden op een veiling kocht voor ruim 30 miljoen dollar (25 miljoen euro). Verder in zijn verzameling: Lost on The Grand Banks van Winslow Homer, Polo Crowd van George Bellow en Room of Flowers van Frederick Childe Hassam, die per stuk tussen 20 miljoen en 36 miljoen dollar waard zijn (16 miljoen en 30 miljoen euro).

Volledig scherm De Codex Leicester van Da Vinci. © RV

Ten slotte gaat ook een groot deel van zijn vermogen naar liefdadigheid. Zo is de Bill & Melinda Gates Foundation de grootste private liefdadigheidsorganisatie ter wereld. Ze bezat volgens de meest recente cijfers in het eerste kwartaal van 2021 maar liefst 50 miljoen dollar (42 miljard euro) aan activa en keerde sinds de start al bijna 55 miljard dollar (45 miljard euro) aan subsidies uit. Het geld gaat onder meer naar wetenschappelijk onderzoek rond het coronavirus, malaria en ebola en naar het toegankelijker maken van vaccins voor armere landen.

Waar hij géén geld aan uitgeeft? Juwelen en kleren. Dat zei hij ooit in een gesprek op Reddit. En ook zijn kinderen hoeven niet te veel te verwachten. Naar verluidt zou hij aan elk van hen ‘amper’ 10 miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro) van zijn fortuin nalaten. Hij vindt dat ze hun eigen weg moeten zoeken in het leven.

Volledig scherm Het gezin van Bill en Melinda Gates in 2019: (v.l.n.r.) Phoebe, Bill, Jennifer, Melinda en Rory. © Instagram Melinda French Gates

