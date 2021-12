Van ‘lockdown light’ tot zelfs strengere regels in Zweden: deze Europese landen verstrengden al coronamaatregelen omwille van omikronvariant

In de strijd tegen de oprukkende omikronvariant hebben verschillende Europese landen - net voor de feestdagen - beslist om het coronabeleid aan te scherpen. Hier is een overzicht.

Nederland op slot tot half januari

Onder dreiging van de omikronvariant gooide de regering van Mark Rutte Nederland afgelopen weekend weer op slot. Vrijwel alles moet dicht tot 14 januari, blijf thuis is opnieuw de dringende oproep. Mensen mogen nog slechts twee gasten ontvangen. Voor kerstavond, eerste en tweede kerstdag en oudejaarsavond geldt een maximum van vier.

Een nieuwe lockdown is volgens Rutte “onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met omikron op ons afkomt”. Omikron zal waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de dominante variant van het coronavirus zijn, verwacht het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Duitse regering wil ‘lockdown light’ vanaf 28 december

De Duitse regering wil vanaf 28 december een ‘lockdown light’ instellen. Volgens Duitse media betekent dit dat alle nachtclubs en discotheken dichtgaan en er ook verdergaande beperkingen komen voor gevaccineerde en van Covid-19 genezen mensen.

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) — de evenknie van Sciensano — schrijft vandaag in een nieuw advies dat mensen hun contacten “maximaal” moeten beperken en alleen op pad moeten gaan als dat noodzakelijk is. De Duitse federale regering en de deelstaten steken vandaag de koppen bij elkaar over een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen.

Volledig scherm Zweeds premier Magdalena Andersson. © AP

Zweden: enkel nog bediening voor zittende gasten

De Zweedse premier Magdalena Andersson stelde vandaag een reeks nieuwe maatregelen voor die vanaf donderdag 23 december zullen gelden.

Een belangrijke beslissing is dat restaurants en café enkel zittende gasten mogen bedienen en dat er een afstand van een meter tussen elke groep bewaard moet worden. Ook op indoor evenementen met meer dan twintig deelnemers, zullen gasten moeten blijven zitten. In de praktijk betekent dit dat de nieuwjaarsfeesten in nachtclubs niet mogen doorgaan, zei Andersson op een persconferentie in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Voor evenementen met meer dan 500 deelnemers is een vaccinatiecertificaat vereist. Daarnaast raadt de Zweedse overheid telewerken aan indien mogelijk.

Catalonië: openbaar leven wordt opnieuw beperkt

Catalonië, met zijn toeristische metropool Barcelona, treft vanaf vrijdag nieuwe maatregelen om het stijgend aantal coronabesmettingen in te dammen. Het openbare leven wordt voor een groot stuk stilgelegd.

Onder meer clubs, bars en dansclubs worden gesloten en er geldt opnieuw een avondklok tussen 1 uur en 6 uur ‘s morgens. Verder wordt het aantal gasten op restaurant, en in culturele- en vrijetijdsvoorzieningen beperkt, net als het aantal mensen dat privébijeenkomsten mag bijwonen, aldus de plaatselijke regering van de autonome regio.

De maatregelen zouden vanaf vrijdag gelden, al moeten ze nog worden goedgekeurd door het Catalaanse hooggerechtshof.

Volledig scherm Straatbeeld in Londen waar burgemeester Khan nieuwe maatregelen "onvermijdelijk" vindt. © AFP

Groot-Brittannië: gezondheidsminister wil strengere coronamaatregelen niet uitsluiten

De Britse gezondheidsminister Sajid Javid weigerde dan ook bij de BBC strengere coronamaatregelen of zelfs een korte, strenge lockdown voor Engeland uit te sluiten. Zo’n “circuit breaker” wordt volgens geruchten door de Britse regering overwogen. Daarbij zouden er bijvoorbeeld restricties komen voor de horeca. “Op dit moment moeten we alles in de gaten houden”, zei Javid zondag.

Schotland heeft al strengere maatregelen getroffen. Er wordt aan de bevolking gevraagd om sociale contacten te beperken tot drie huishoudens, in de aanloop naar Kerstmis. In Wales zijn nachtclubs gesloten vanaf 27 december. Volgens de burgemeester van Londen Sadiq Khan zijn nieuwe coronamaatregelen voor Engeland “onvermijdelijk”.

Frankrijk: grote feesten verboden

Premier Jean Castex kondigde vorige week aan dat grote openbare feesten en vuurwerk op oudejaarsavond verboden worden. Hij raadde iedereen — ook gevaccineerden — bovendien aan een zelftest te doen voordat ze samenkomen tijdens de feestdagen. Verder drong de premier er op aan om grote bijeenkomsten te vermijden en te vieren in beperkte kring. Sinds zaterdag gelden er strengere inreisbeperkingen voor reizigers afkomstig uit Groot-Brittannië, aangezien de omikronvariant daar al wijdverspreid is.

Volledig scherm Deens premier Mette Frederiksen kondigde vorige week aan dat theaters, bioscopen en concertzalen weer moeten sluiten. © AP

Culturele leven in Denemarken op slot

De Deense regering besliste eind vorige week al om nieuwe verstrengingen door te voeren. Theaters, bisocoopzalen en concertzalen zijn weer gesloten. Dat geldt ook voor aandere plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals pretparken, congrescentra en musea.

Het nachtleven werd eveneens verder ingeperkt: bars en restaurants moeten sluiten om 23 uur en na 22 uur mag er geen alcohol meer worden geserveerd.

Premier Mette Frederiksen riep de inwoners ook op om contacten zoveel mogelijk te beperken. “Ons doel blijft om de samenleving zo open mogelijk te houden”, aldus de premier, die ervan overtuigd blijft dat een nieuwe lockdown uitgesloten is “omdat er vaccins zijn”. Eerder besliste de regering wel al om de kerstvakantie te verlengen.

Oostenrijk: inreismaatregelen aangescherpt

Oostenrijk heeft de inreismaatregelen aangescherpt in een poging om de omikronvariant het hoofd te bieden. Vanaf maandag mogen enkel nog mensen die een boosterprik hebben gekregen of genezen zijn van een coronabesmetting het land binnen. Mensen die nog geen booster hebben gekregen, zullen een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen, zo kondigde het ministerie van Volksgezondheid vrijdag aan.

Alle andere personen moeten onmiddellijk in quarantaine totdat een negatieve PCR-test kan worden voorgelegd. Wel zullen er uitzonderingen gelden voor onder meer zwangere vrouwen en personen die wegens medische redenen geen coronavaccin mogen krijgen. Ook voor kinderen zal een uitzondering gelden, net als voor pendelaars.

Volledig scherm © AP

Oostenrijk versoepelde vorige week wel de lockdown voor ongevaccineerde inwoners voor de feestdagen. De regering heeft bepaald dat zij tijdens Kerstmis en de jaarwisseling in groepen van maximaal tien personen mogen samenkomen, melden Oostenrijkse media. Ongevaccineerden zitten in Oostenrijk al bijna vijf weken in een lockdown. Zij mogen alleen het huis verlaten voor werk, een bezoek aan essentiële winkels en voor lichaamsbeweging.

Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen. Vanaf tien gasten moeten er coronapassen worden getoond. Die zijn vanwege het 2G-beleid niet beschikbaar voor ongevaccineerden. De passen zijn in Oostenrijk verplicht op veel publiek toegankelijke locaties, bijvoorbeeld restaurants en cafés.