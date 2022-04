Van Lil’ Kleine tot Ali B: ook in Nederland werden BN’ers beroofd: “Horlogebendes zitten overal”

Opnieuw gruwelijke beelden van lichamen uit Mykolajiv opgedoken: “Ze vernieti­gen ons zonder enige genade”

In Mykolajiv, de toegangspoort naar de belangrijke havenstad Odesa, zijn opnieuw gevechten uitgebroken. Volgens de meest recente informatie zouden 10 burgers gedood zijn, nog 46 anderen raakten gewond. Gruwelijke beelden tonen hoe de lichamen er op straat liggen. Ook in de havenstad Marioepol nemen de gevechten de laatste dagen toe. Burgemeester Vadym Boychenko luidt nog maar eens de alarmbel: “130.000 mensen zitten nog steeds in absoluut onmenselijke omstandigheden vast”.

5 april