Van liefdestunnel tot Grand Canyon: de pracht van Oekraïne mag niet verloren gaan

De liefdestunnel

Dit wonderlijke plekje ligt bij het dorp Klevan, in het westen van Oekraïne. De bomen zijn naar elkaar toegegroeid, waardoor deze vroegere treinpassage nu opgewaardeerd is tot ‘tunnel der liefde’. Volgens de legende komen alle dromen van tortelduifjes uit als ze hand in hand onder het bladerdek wandelen. Opletten wel: in normale omstandigheden rijdt er drie maal per dag een trein door de tunnel om hout te brengen naar de fabriek aan het einde van het spoor.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fun Time (@funcoder95) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Sint-Sofiakathedraal

De oudste staande kerk in Kiev - opgetrokken in 1037 door Jaroslav de Wijze - is uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. De kathedraal diende vooral als pronkstuk om de overwinning op de Petsjenegen (Aziatische nomadenstammen; nvdr) te herdenken. Het christendom kon er daarnaast ongestoord verheerlijkt worden. De refter uit de achttiende eeuw werd intussen omgetoverd tot een museum waar bezoekers kennis kunnen maken met de middeleeuwse geschiedenis van Kiev.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @wankelmood Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kerkje op het water

Klein maar schattig: De St. Nicolas Wondermaker-kerk ligt aan de Dnjepr-rivier en is makkelijk te bereiken via een loopbrug in de haven van Kiev. Voor bruidskoppels is het vaak de ideale trouwlocatie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door UkraineTour (@ukraine.tour) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

House of Scientists

Vroeger een casino voor de elite van Lviv, nu een icoon van de neobarokke architectuur. Vooral de trappenhal valt op door zijn immense grandeur. De eerste verdieping omvat acht luxueuze kamers, met daarbij ook een bibliotheek. Het gebouw wordt vaak gebruikt als decor voor geschiedkundige films.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dr Amy Boyington (@amy_boyington) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet zomaar een metrostation

Zoloti Vorota is zonder meer een van de indrukwekkendste metrostations van Europa. Toeristen die de oude toegangspoort tot Kiev wilden bezoeken dienden hier af te stappen. Tegenwoordig doet de constructie dienst als... schuilkelder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Марина Перекрест (@marga__da) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kleurrijke architectuur in Vozdvizhenka

Deze chique wijk in Kiev is pas in 2000 ontstaan. Elke voorgevel is een kunstwerk op zich, de kleurrijke huizen vormen samen een regenboog. Vozdvizhenka valt in de smaak voor een stijlrijke fotoshoot, maar door de torenhoge prijzen gaat bijna niemand er wonen. De lokale bevolking noemt deze plek dan ook de ‘dode stad’ of het ‘spookdorp voor miljonairs’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Joanna Napiórkowska (@joannafraneli) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Grand Canyon van Cherson

Een Grand Canyon in Oekraïne? Gekker moet het niet worden. En toch... Deze natuurpracht ligt op vijftig kilometer van Cherson, de eerste grote stad die in handen gevallen is van de Russen. Het gebergte begon net nu uit te groeien tot een toeristische trekpleister. Met dank aan de Oekraïense zanger Andriy Kuzmenko, die er zijn videoclip opgenomen had.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Top Travelviews (@ttravelviews) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Motherland Monument

Dit indrukwekkende monument is met 102 meter zelfs nog een tikkeltje groter dan het Vrijheidsbeeld in New York. Het zwaard alleen weegt negen ton, op het schild staan de hamer en de sikkel van de Sovjet-Unie afgebeeld. Onder het beeld is een museum gehuisvest, met focus op de rol van Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door sᴛᴀs (@spolyakov) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Muurschildering in Popasna

Blijf contact houden. En hou van elkaar. Die boodschap straalt de muurschildering in Popasna uit. De Donbass-regio wordt al acht jaar geteisterd door oorlog, maar kinderen laten er zich niet door klein krijgen. Laat het een wijze les zijn...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door seth_globepainter (@seth_globepainter) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Onafhankelijkheidsplein

Al eeuwenlang het kloppend hart van Kiev en de meest historische plek van het land. Hier vonden revoluties plaats (de laatste in 2014; nvdr), werden overwinningen beklonken en festivals gevierd. De Slavische godin Berehynia torent intussen hoog boven alle activiteiten uit. Het plein kreeg haar naam in 1991, het jaar waarin Oekraïne onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie.

Volledig scherm © Instagram