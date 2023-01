Van huurmoordenaar tot zestiger die voor 70 euro aan gereedschap stal: dit zijn de Russische gevangenen die stierven bij Wagnergroep

Er is weinig hoop voor Russische gevangenen die zich aansluiten bij de Wagnergroep en gaan vechten in Oekraïne in ruil voor gratie zes maanden later. Naar schatting 90 procent overleeft het niet. Persbureau Reuters trok naar enkele begraafplaatsen waar dode huurlingen hun laatste rustplaats kregen en ontdekte dat het lang niet alleen om moordenaars gaat.

Reuters bezocht onder meer de begraafplaats van het dorp Bakinskaya, in het zuiden van Rusland, aan de Zwarte Zee. Veel van de graven daar en van drie nabijgelegen begraafplaatsen zijn van gevangenen die de afgelopen maanden omkwamen tijdens de slagen om Soledar en Bachmoet. Satellietbeelden tonen hoe het deel van het kerkhof waar de Wagnersoldaten liggen afgelopen zomer nog leeg was, drie rijen graven telde eind november, voor drie kwart vol lag begin januari en volledig gebruikt werd op 24 januari.

Van de 39 gevangenen die Reuters kon identificeren, waren er 10 veroordeeld voor moord of doodslag, 24 voor diefstal en 2 voor het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Ook drugshandel en chantage behoorden tot de misdrijven waarvoor de mannen in de cel waren beland. Velen zaten al het grootste deel van hun volwassen leven in de cel of keken tegen lange straffen aan. Anderen hadden financiële problemen of vochten tegen de drankduivel. Allemaal stierven ze tussen juli en december 2022.

Vadim Pushnya (25): een van de jongste doden op de begraafplaats van Martanskaya. Hij stierf op 19 november. Pushnya belandde in 2020 in de gevangenis voor inbraken in garages, een bierwinkel en een cementfabriek.

Volledig scherm Vadim Pushnya. © Reuters

Fail Nabiev (60): de oudste Wagnerstrijder op het kerkhof. Hij zat sinds mei 2022 een celstraf uit van anderhalf jaar voor de diefstal van een grastrimmer en een schuurmachine ter waarde van in totaal 5.500 roebel (iets meer dan 70 euro) uit een garage. De man stierf in oktober, minder dan vijf maanden na zijn veroordeling.

Volgens zijn vrouw Olga Viktorova trok hij waarschijnlijk naar Oekraïne “om snel wat geld te verdienen”. “Hij had altijd gekke ideeën en was een onverbeterlijke optimist”, zegt ze en wijst er wel op dat hij flinke schulden had. Zelf ontdekte ze pas dat hij zich bij Wagner had aangesloten, toen hij al gestorven was.

Anatoly Bodenkov (43) was veroordeeld tot 16 jaar cel voor een huurmoord en stierf op 27 november. In 2016 schoot hij voor 400.000 roebel (5.300 euro) een lokale vastgoedmakelaar neer in de stad Kirovo-Tsjepetsk. Hij gebruikte daarvoor een afgezaagd geweer.

Volledig scherm © ANP / EPA

Viktor Deshko (40) zat een celstraf uit van 10 jaar voor een moord die hij pleegde in 2021. Hij sneed een vrouw de keel over tijdens een dronken ruzie over geld in de bossen van het mijnstadje Sjachty. Hij was op dat moment vrij onder voorwaarden, nadat hij 3,5 jaar cel kreeg voor een aanval met een dodelijk wapen. In gerechtsdocumenten wordt hij omschreven als een “agressief persoon” die zich schuldig maakte aan alcoholmisbruik.

Ook Vyacheslav Kochas (25) was geen doetje. Hij zat een celstraf van 18 jaar uit voor een gewapende overval en moord in 2020. Samen met een kompaan stormde hij in een dronken bui het appartement van een kennis binnen. Hij sloeg de man en een vrouwelijk slachtoffer bewusteloos met een strijkijzer en een metalen droogrek. Vervolgens stak hij een kledingstuk in brand en gooide dat op de bewusteloze man. Die laatste overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. De flat werd grotendeels vernield. Kochas stierf op 21 juli.

Volledig scherm Vyacheslav Kochas. © Reuters

Zeker één van de dode Wagnerstrijders hield zijn strafblad verborgen voor familie en vrienden. Meer dan vijf jaar lang dacht de Oekraïense Svitlana Holyk dat haar broer Yury Danilyuk (28) in het hoge noorden van Rusland woonde en werkte, terwijl ze zelf een leven uitbouwde in Dnipro. Zijn sociale media tonen echter dat hij pro-Russische sympathieën had en de separatisten in de Donbas steunde.

Volledig scherm Yury Danilyuk. © Reuters

Behalve af en toe een kort berichtje, kwam ze niet veel te weten over hem. “Ik vermoedde dat er iets gebeurd was en dat hij in de problemen zat, maar er niet over kon of wilde praten”, vertelt ze aan Reuters. Volgens een goede vriend van haar broer loog die tegen haar en wilde hij haar niet vertellen dat hij in de gevangenis zat na een veroordeling voor drugsfeiten in 2016. Daar had hij negen jaar en acht maanden cel voor gekregen.

De vriend vermoedt dat Danilyuk bij Wagner ging om zijn gevangenisstraf ingekort te zien. Hij was weerspannig, waardoor hij geen kans maakte om vervroegd vrij te komen voor goed gedrag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.