Van "hij heeft geen ziel" tot “wat je zegt ben je zelf": ontmoeting tussen Biden en Poetin belooft vuurwerk

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin ontmoeten elkaar morgen in het Zwitserse Genève en het belooft pittig te worden. In het verleden schuwde geen van beiden straffe taal als ze het over elkaar hadden. Een overzicht.

Biden: “Hij heeft geen ziel”

Biden en Poetin ontmoetten elkaar al eerder, maar niet in hun huidige functie. In 2011 - toen Biden Amerikaans vicepresident was onder Barack Obama en Poetin premier van Rusland onder Dmitri Medvedev - hadden ze een privéonderhoud en volgens Biden ging dat er erg frank aan toe. “Ik was alleen met hem in zijn kantoor”, vertelde hij daarover. “President Bush (George W., red.) had (in 2001, red.) gezegd dat hij hem (Poetin, red.) in de ogen had gekeken en zijn ziel had gezien. Ik zei hem: ‘Ik heb ook in je ogen gekeken en ik denk niet dat je een ziel hebt.’ Hij keek me aan en zei: ‘We verstaan elkaar’.”

Volledig scherm Joe Biden en Vladimir Poetin in 2011. © AP

Biden: “Ik vertrouw hem niet”

Op het moment van de ontmoeting tussen Bush en Poetin in 2001 was Biden nog senator en voorzitter van het comité voor buitenlandse relaties. “Ik vertrouw Poetin niet”, liet hij zich toen ontvallen.

Biden: “Hij zal de prijs betalen"

Biden vuurde in februari een niet mis te verstane waarschuwing af aan het adres van Poetin tijdens het eerste telefoongesprek van de twee sinds zijn inhuldiging als Amerikaans president. Hij zei dat er gevolgen zouden zijn als uit onderzoek zou blijken dat de Russen zich effectief gemengd hadden in de Amerikaanse verkiezingen van 2020 en ze voormalig president Trump hadden geholpen. Biden bezwoer dat Poetin dan “de prijs zou betalen”. “Ik zei hem dat we elkaar kenden. En als ik de bevestiging zou krijgen dat het wel degelijk gebeurd was, dat hij zich dan schrap mocht zetten”, aldus Biden in een interview met nieuwszender ABC News in maart. Gevraagd naar wat die prijs zou zijn, klonk het antwoord: “Je zal het binnenkort wel zien.”

Volledig scherm Joe Biden. © EPA

Eerder die maand hadden de VS sancties afgekondigd tegen Rusland voor de vergiftiging en gevangenneming van de Russische opposant Aleksej Navalny. Mocht die in gevangenschap sterven, zou dat een “tragedie” zijn, verklaarde Biden gisteravond nog op een persconferentie in Brussel.

Biden: “Hij is een killer”

Nog in het interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC News werd Biden gevraagd of hij dacht dat Poetin een moordenaar was. Biden antwoordde daar bevestigend op: ‘Dat denk ik, ja.’

Poetin: “Wat je zegt ben je zelf”

Na de killer-opmerking van Biden werd meteen om een reactie gevraagd aan de Russische president. “Toen ik klein was en we ruzie maakten in de speeltuin, zeiden we tegen elkaar: ‘Wat je zegt ben je zelf’. Dat is geen toeval of geen kinderlijk grapje. Het heeft een diepe psychologische betekenis. We zien altijd onszelf in anderen en denken dat ze zijn zoals wij eigenlijk zelf zijn”, aldus de Russische president.

Poetin: “Hollywood machogedrag”

In een interview met NBC News afgelopen weekend werd Poetin opnieuw naar de killer-opmerking gevraagd. Deze keer lachte hij ze weg en zei hij dat hij het gewoon is “om van overal aangevallen te worden”. Hij noemde de opmerking “Hollywood-machogedrag”.

Volledig scherm Poetin tijdens het interview met NBC News in het Kremlin. © EPA

Ambassadeurs teruggeroepen

Na de killer-uitspraak van Biden, riep Rusland zijn ambassadeur in de VS terug naar huis. In april kondigde de Amerikaanse ambassadeur in Rusland op zijn beurt aan dat hij terug naar zijn thuisland zou trekken, nadat de Russen hem dat aangeraden hadden omdat de situatie “erg gespannen” was. Eerder waren er van beide kanten nieuwe sancties tegen elkaar aangekondigd. De VS wees ook tien Russische diplomaten uit, waarop Rusland op zijn beurt tien Amerikaanse diplomaten het land uitzette.

“Geen podium”

Biden heeft zich volgens zijn vrouw en enkele van zijn adviseurs grondig voorbereid op de top met Poetin. Er zal achteraf geen gezamenlijke persconferentie zijn, iets waar de Russen nochtans om hadden gevraagd. De Amerikanen zouden Poetin echter “geen podium” willen geven en willen vermijden dat het tot openlijke discussies of gênante scènes komt, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

