Van het Witte Huis naar de cel? Vier vragen over de historische aanklacht tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump

De Amerikaanse oud-president Donald J. Trump is door een grand jury in zijn vroegere thuisstad New York aangeklaagd na een onderzoek naar zwijggeld dat aan pornoster Stormy Daniels werd betaald. Trump noemt de aanklacht zelf “een heksenjacht” en schreeuwt zijn onschuld uit . Maar wat staat hem mogelijk te wachten? Vier vragen over de nu al historische aanklacht, want het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd.

• Moet hij naar gevangenis?

De wilde nacht met Stormy Daniels en alles wat daaruit voortvloeide, kan Trump maximaal vier jaar cel kosten indien hij schuldig wordt bevonden, maar volgens ‘The New York Times’ is een veroordeling verre van zeker. Ook is een gevangenisstraf bij een eventuele veroordeling niet verplicht, schrijft de krant, die stelt dat zelfs als de aanklacht blijft staan, het neerkomt op een “licht misdrijf”.

De aard van de aanklachten - volgens ‘CNN’ zijn het er meer dan dertig, gaan van het vervalsen van bedrijfsgegevens tot het schenden van de kieswet met betrekking een federale verkiezingscampagne - en de combinatie daarvan is, met in de hoofdrol een oud-president, volgens ‘The New York Times’ “onbekend terrein” voor de New Yorkse aanklagers, wat mogelijk in Trumps voordeel kan spelen.

Mocht deze zaak inderdaad met een sisser aflopen, dan is Trump echter nog niet uit de gevarenzone. De oud-president wordt namelijk ook nog geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek in Georgia vanwege zijn vermeende inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2020 in die staat. Daar zou hij ten vroegste in de lente voor aangeklaagd kunnen worden.

Nog explosiever zijn het onderzoek naar Trumps rol bij de aanval op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 door duizenden van zijn aanhangers en het onderzoek naar het meenemen van talloze vertrouwelijke ‘top secret’ documenten naar zijn huis in Mar-a-Lago na zijn aftreden door een speciale raadsman die is benoemd door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland.

• Wat met zijn kandidatuur voor het presidentschap?

Een aanklacht of veroordeling hoeft Trump er niet van te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, schrijft ‘The New York Times’, maar strafrechtelijke vervolging kan de presidentsrace in 2024 natuurlijk wel beïnvloeden. Wie Amerikaans president wil worden, hoeft volgens de grondwet van de Verenigde Staten geen blanco strafblad te hebben. Ambtenaren die zijn afgezet en veroordeeld voor “zware misdaden en misdragingen” kunnen wel worden uitgesloten van een toekomstig ambt, maar de Senaat heeft Trump bij beide afzettingsprocedures in zijn tijd als president vrijgesproken.

Trump is momenteel al bezig aan zijn nieuwe kiescampagne voor de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zei eerder al dat hij campagne zou blijven voeren voor de nominatie van de Republikeinse partij als hij van een misdrijf zou worden beschuldigd. Overigens heeft Trumps verklaring na het bekend worden van de aanklacht tegen hem veel weg van een politiek pamflet, alleen al vanwege de manier waarop hij zijn aanhangers in die verklaring aanspreekt en opjut.

Door het trage malen van de gerechtelijke molens zou het sowieso nog minstens een jaar duren voordat Trump daadwerkelijk terecht staat, wat de kans dat Trump midden in campagnetijd of zelfs na de verkiezingen in de rechtbank staat, aanzienlijk vergroot.

Volledig scherm Aanhangers van Donald Trump protesteren bij zijn huis in Mar-a-Lago, Florida. © AFP

• Wat staat er in officiële beschuldiging?

Dat is nog niet bekend, maar Alvin Bragg, de New Yorkse aanklager die een onderzoek leidt naar de Amerikaanse ex-president Donald Trump, heeft de aanklacht tegen Trump wel bevestigd. Eerder waren het Amerikaanse media die met het nieuws naar buiten kwamen. De Amerikaanse zender ‘CNN’ meldt op basis van twee bronnen dat Trump met meer dan 30 aanklachten in verband met bedrijfsfraude geconfronteerd zal worden. ‘The New York Times’ heeft het ook over aanklachten met betrekking tot het schenden van de kieswet in die staat.

• Wordt Trump opgepakt of moet hij zich melden?

Volgens zijn advocaat Joe Tacopina zal Trump zichzelf dinsdag aangeven voor voorgeleiding in een rechtbank in Manhattan. Dit schrijft ‘The New York Times’, die stelt dat Trump zich bij zijn voorgeleiding zou hebben neergelegd. Volgens de krant is de logistiek van het afleveren van Trump bij het gerechtsgebouw complex en zullen er naar verwachting afspraken worden gemaakt tussen zijn juridische team, de geheime dienst en de New Yorkse politie. De krant meldt ook dat er in de stad al de hele week voorbereidingen voor veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

‘CNN’ meldt op basis van een bron dat de voorgeleiding plaats zal vinden onder leiding van rechter Juan Merchan.

Bij zijn voorgeleiding zullen Trumps vingerafdrukken worden afgenomen en zal hij gefotografeerd worden - het beroemde ‘mug shot’ - en mogelijk zelfs in de boeien geslagen worden, als is dat gezien zijn status als oud-president en vermeende ‘witteboordencrimineel’ onwaarschijnlijk.

Nadat hij is aangeklaagd, zal Trump volgens ‘The New York Times’ vrijwel zeker worden vrijgelaten, omdat de aanklacht tegen hem waarschijnlijk alleen geweldloze misdrijven zal bevatten; volgens de wet van New York kunnen aanklagers in zulke gevallen niet vragen dat een verdachte op borgtocht wordt vastgehouden.

In het onwaarschijnlijke scenario dat Trump zich niet vrijwillig in New York gaat aangeven, zou het overigens nog interessant kunnen worden, aangezien Ron DeSantis, de door Trump groot gemaakte gouverneur van Florida heeft aangegeven dat zijn staat niet zal meewerken aan een uitleveringsverzoek, vanwege de volgens hem “twijfelachtige omstandigheden van de officier van justitie in Manhattan en zijn politieke agenda” aan.

Trump verblijft momenteel in Mar-a-Logo, dat in de ‘Sunshine State’ van DeSantis ligt.

