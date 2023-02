Van het presidentieel paleis in Brazilië tot een KFC in Florida: zo ziet het nieuwe leven van ex-president Bolsonaro eruit

De uiterst rechtse Jair Bolsonaro leidde enkele maanden geleden nog de grootste economie van Latijns-Amerika. Nu woont de oud-president van Brazilië in een buitenwijk nabij Disney World in Florida en gaat hij alleen eten bij de KFC. Hoewel de president zijn verblijf in de VS wil verlengen, lijkt hij zich klaar te maken voor een comeback in de Braziliaans politiek.

De conservatieve en uiterst rechtse Bolsonaro werd in 2018 tot president van Brazilië verkozen, maar raakte eind oktober dit jaar niet herkozen en verloor de verkiezingen van zijn politieke tegenpool Lula da Silva. Hij heeft hem nooit gefeliciteerd met diens overwinning en lijkt die ook niet te erkennen.

Bolsonaro was eind december naar Florida gevlogen, net voor het einde van zijn ambtstermijn. Hij zou bij ex-president Donald Trump gaan logeren. Bolsonaro was daardoor niet aanwezig bij de inhuldiging van zijn socialistische opvolger.

Aanhangers van Bolsonaro hadden op 8 januari nog overheidsgebouwen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia aangevallen uit onvrede over het verlies van hun idool bij de verkiezingen.Het gerecht onderzoekt wat de rol van Bolsonaro is in die bestorming. Hij zelf houdt vol dat hij daar niets mee te maken heeft.

KFC-restaurant

De ‘Trump van de Tropen’ zou ondertussen zijn luxueuze presidentiële paleis ingewisseld hebben voor een kleiner huis van de Braziliaans vechtsportveteraan José Aldo in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens de eerste weken in Florida hield Bolsonaro zich gedeisd. Tot nu toe is hij enkel gespot tijdens een uitstapje naar de supermarkt en toen hij alleen aan het eten was in een KFC-restaurant.

Geen grote speeches voor zijn aanhangers of verwijten naar zijn politieke vijanden, integendeel. Hij heeft zelfs toegegeven dat hij “enkele fouten” heeft gemaakt tijdens zijn mandaat in een videotoespraak, maar nu lijkt de oud-leider weer op campagne te zijn.

“Populairder dan ooit”

Bolsonaro sprak vorige week vrijdag een menigte van ongeveer 400 mensen toe op een evenement van een conservatieve vereniging in een luxehotel van ex-president Donald Trump in Doral, nabij Miami . “Er is geen grotere voldoening dan de voldoening van een goed uitgevoerde klus”, met die woorden verwees Bolsonaro naar zijn ambtstermijn.

De oud-president sprak enkele dagen later tijdens een receptie van de Braziliaanse gemeenschap in Florida waar hij de uitslag van de verkiezingen in twijfel trok. “Veel mensen zijn nog steeds geschokt door wat er bij de verkiezingen is gebeurd, maar we zullen dit moment doorstaan. Als God het wil dan zullen we samen overwinnen.” Bolsonaro noemde zichzelf “populairder dan ooit”.

Volledig scherm Bolsonaro met zijn aanhangers in Doral. © AP

Onzekere toekomst

De toekomst van de voormalige Braziliaanse leider blijft onzeker. Bolsonaro verklaarde eerder tegen de pers dat hij eind januari zou terugkeren naar Brazilië, maar hij zou naar verluidt een visum voor zes maanden hebben aangevraagd om langer in de Verenigde Staten te blijven. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president, verklaarde vorige week dat zijn vader nog niet van plan is om terug te keren. “Hij kan morgen terugkeren, over zes maanden of misschien komt hij nooit meer terug.”

Bolsonaro had eerder gezegd dat hij zich uit de politiek zou terugtrekken als hij de verkiezingen zou verliezen, maar afgelopen dinsdag zei hij in de Amerikaanse stad Orlando dat “hij van plan is om actief te blijven in de Braziliaanse politiek.”

