Van Gogh-schilderij dat gestolen werd door nazi’s is eindelijk terecht: vraagprijs 30 miljoen

Het Van Gogh-schilderij getiteld ‘Meules de blé’ is na meer dan 100 jaar opnieuw publiek tentoongesteld. Het schilderij werd ooit in beslag genomen door nazi-officieren en werd nadien onrechtmatig doorverkocht. Het doek wordt binnenkort geveild en moet naar verluidt 30 miljoen dollar (25,8 miljoen euro) opbrengen. De opbrengst wordt verdeeld onder de erfgenamen van de Joodse kunstverzamelaars die het kunstwerk aanvankelijk claimden.

Het is meer dan 100 jaar geleden dat het Van Gogh-schilderij nog in het openbaar werd gezien. De aquarel van een oogsttafereel toont vrouwen aan het werk op een veld in Arles, Frankrijk. Van Gogh schilderde dit doek in 1888 nadat hij zich op het Franse platteland had teruggetrokken. Ondanks het vredig tafereel dat er op te zien is, heeft het schilderij toch een bewogen geschiedenis.

Het werk behoorde eerst toe aan Van Goghs broer voordat het in 1913 werd gekocht door Max Meirowsky, een Joodse industrieel. Vanwege de Jodenvervolging in Duitsland werd Meirowsky gedwongen te vluchten en vertrouwde hij het schilderij toe aan een Duitse kunsthandelaar in Parijs. Nadien kwam het schilderij in bezit van Miriam Rothschild die op haar beurt moest vluchten tijdens de oorlog. De nazi’s legden beslag op de hele kunstcollectie van Rothschild, waaronder ook dit schilderij.

Het schilderij belandde vervolgens in een museum dat door de nazi’s werd opgericht waarin allerlei gestolen kunstwerken werden opgeslagen. Na de oorlog probeerde Rothschild al haar kunstwerken terug te krijgen, maar op dat moment was het schilderij reeds in het bezit van een privécollecteur die het had overgenomen van de nazi’s. In 1978 kwam het doek in het bezit van kunstverzamelaar Edward Lochridge Cox, een Texaanse oliemagnaat, maar nadat Cox overleed kwam de vraag aan wie het doek nu eigenlijk toebehoort. De erfgenamen van de Joodse eigenaars Meirowsky en Rothschild wilden graag het kunstwerk claimen dat door de nazi’s van hen werd ontvreemd. De twee families kwamen tot een overeenkomst, waardoor ze elk een deel van de verkoop van het kunstwerk krijgen.

De laatste keer dat ‘Meules de blé’ openbaar tentoon stond was in 1905 en nu, meer dan eeuw later, is het eindelijk weer te bewonderen. Binnenkort zal het schilderij geveild worden. Het prijskaartje van deze Van Gogh wordt geschat op 30 miljoen dollar.