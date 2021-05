Van gewichtheffen tot telefoontje naar zoon net voor hij gaat slapen: zo ziet een dag in het leven van Joe Biden eruit

De Amerikaanse president Joe Biden is een gewoontedier en iemand die als patriarch van een grote clan veel tijd maakt voor zijn familie. Dat is af te leiden uit zijn dagelijkse agenda, zo blijkt uit een reconstructie die de Amerikaanse krant The Washington Post maakte.

De Post sprak daarvoor met zeven mensen die vertrouwd zijn met het dagelijkse schema van de president. Wat meteen opvalt is hoe strikt zijn dagen ingedeeld zijn. Zijn ochtend begint steevast met sport. Hij doet onder meer aan gewichtheffen en laat zich daarbij begeleiden door een personal coach. Tijdens het trainen kijkt hij naar enkele ochtendshows op de televisie, gewoonlijk op CNN (New Day) of MSNBC (Morning Joe). Voor hij rond negen uur naar het Oval Office vertrekt, krijgt hij ook een persoverzicht van nationale en lokale nieuwsmedia. Hij zou daarbij ook veel interesse hebben voor wat er in zijn thuisstaat Delaware gebeurt.

Vervolgens maakt hij de korte wandeling van zijn residentie naar het Oval Office, meestal met een bruine, lederen brieventas onder de arm, dossiers of papieren. Daar krijgt hij samen met vicepresident Kamala Harris elke dag een geheime briefing van de inlichtingendiensten. Een keer per week spreekt hij ook af met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, een militair adviesorgaan. Vaak overlegt hij daarna met enkele van zijn topadviseurs over uiteenlopende onderwerpen.

Het aantal publieke optredens van de president is beperkt tot één of twee korte momenten per dag. Hij reist ook niet zo vaak, maar dat is deels te wijten aan de coronapandemie. Een keer per week gaat hij lunchen met Kamala Harris, iets wat hij vroeger als vicepresident ook deed met president Barack Obama. Tijdens dat diner bekijken ze een slideshow met foto’s van hun recente reizen en bezigheden. Dat laat hen toe om even stil te staan bij wat ze die week allemaal gedaan hebben.

Als lunch eet Biden liefst soep en een salade (doorgaans met gegrilde kip). Hij heeft verder een voorliefde voor het sportdrankje Gatorade (met sinaasappelsmaak) en Cola Zero. Van de president is ook bekend dat hij een zoetekauw is. Hij eet graag roomijs met stukjes chocolade en op zijn bureau in het Oval Office bewaart hij snoep en koekjes met chocoladestukjes. Als hij op de middag een meeting heeft, neemt hij een lunchpakket mee met een boterham met pindakaas en jam of een proteïnereep en een flesje Gatorade. Zijn smaak wordt door een van zijn topadviseurs omschreven als “die van een 5-jarige”.

Duitse herders

Tussen meetings door gaat Biden graag een luchtje scheppen, in de Rozentuin van het Witte Huis bijvoorbeeld, vaak met zijn twee Duitse herders Champ en Major. Hij houdt er ook van om contact te maken met de burger in de straat. Wie hem een brief schrijft, wordt soms uitgenodigd voor een ontmoeting.

Zijn vrije tijd brengt Biden liefst door met zijn familie. Als hij of first lady Jill - die hij Jilly noemt - moet reizen, bellen ze elkaar meermaals per dag. Hij is ook verslingerd aan Wilmington (de grootste stad van Delaware), waar de Bidens een huis hebben. Daar spendeerde hij al negen weekends sinds hij ingezworen werd als president. Hij ging ook al elf keer naar de kerk sinds 20 januari (Biden is overtuigd katholiek). Aan zijn pols draagt hij de kralen van een rozenkrans die zijn zoon Beau bij zich had toen hij stierf aan kanker in 2015. Hij heeft een goed contact met zijn kleinkinderen en als zijn familie belt, moet al de rest wijken. Ook al zit hij op dat moment in een belangrijke meeting.

Tegen 18 of 19 uur keert de president dan terug naar de residentie in het Witte Huis. Dan eet hij iets, samen met de first lady, en daarna belt hij doorgaans nog met zijn adviseurs. Elke avond voor hij gaat slapen, belt hij ook zijn zoon Hunter, die af te rekenen kreeg met verslaving. Voor hij het licht uitdoet, neemt hij nog altijd even de briefing door voor de volgende dag. Kwestie van goed voorbereid te zijn.