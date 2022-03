Van frietolie tot biergerst, van nikkel tot neon: heel wat onmisbare grondstoffen komen uitgerekend uit Rusland en Oekraïne

16 niet te missen stemmen over bijna drie weken oorlog: “Het is mogelijk dat Oekraïne valt. Maar daarachter ligt echt een rode lijn”

De oorlog in Oekraïne is nu bijna drie weken aan de gang. Welke conclusies kunnen we voorlopig trekken? Van academici David Criekemans en Madelijn Strick tot onze journalisten Isolde Van den Eynde en Robin Ramaekers: wij lijsten zestien stemmen en hun analyses op die orde in de chaos scheppen. “Rusland is op zoek naar een uitweg.”

12 maart