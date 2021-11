Van één van de zwaarst getroffen landen naar een plek waar corona niet meer lijkt te bestaan: het carnavalswonder van Brazilië

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen in de coronapandemie, maar de besmettingscijfers zijn er momenteel zéér laag. De carnavalsvoorbereidingen zijn er al volop aan de gang. Alsof corona niet meer lijkt te bestaan. Het contrast met Europa waar grote festiviteiten - zoals de kerstmarkten - worden afgelast, is groot.

De coronapandemie zorgde voor schrijnende beelden in Brazilië, zoals deze reportage uit april:

Carnaval in Rio de Janeiro, hét feest dat Brazilië volledig op z’n kop zet. Niets lijkt het uitbundige feest nog in de weg te staan. De coronacijfers in Brazilië zijn gunstig. Het incidentiecijfer van afgelopen weekend: 27 gevallen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking, in ons land bedraagt de incidentie 1.547 op 100.000 inwoners. Opmerkelijk, want Brazilië staat op het lijstje ‘een van de meest bekritiseerde landen tijdens de coronapandemie’.

De president Jair Bolsonaro is een fervent tegenstander van vaccinatie en deelt daarover de wildste theorieën. Hij werd zelf getroffen door corona en vindt het daarom niet nodig om zich te laten vaccineren. Ondanks de coronascepsis van de president ligt het vaccinatiecijfer in Brazilië vrij hoog. Volgens het mediaportaal ‘Brasil de Fato’ is 90 procent van de 18-jarigen in Brazilië gevaccineerd. In ons land is dat 88 procent.

In april protesteerde Bolsonaro - al kuchend - tegen een lockdown:

In Rio de Janeiro werd vorige week de laatste coronapatiënt uit het ziekenhuis ontslagen. São Paulo, een van ‘s werelds grootste steden, meldde dit weekend voor het eerst in lange tijd geen coronadoden. Dat was groot nieuws, gezien de meer dan 610.000 Covid-doden die er tot nu toe vielen in Brazilië. Het aantal besmettingen ligt nu echter op hetzelfde niveau als aan het begin van de pandemie.

Waarom zijn de cijfers in Brazilië laag terwijl we in Europa opnieuw hard getroffen worden? De zomerperiode komt eraan in Brazilië, een periode waarin de besmettingen gewoonlijk lager liggen. Er is ook nog een andere factor in dit verhaal. Veel inwoners raakten het afgelopen jaar besmet met coronavirus in het land, waardoor er sprake is van een grotere immuniteit, zo schrijft het Duitse Focus.

Een jaar geleden was het levendige Rio de Janeiro nog een spookstad. De wereldberoemde arena Sambodrome, waar tijdens het carnaval sambascholen het beste van zichzelf geven, lag er verlaten bij. De levensvreugde die iedereen voelt tijdens het vier dagen durende feest was nergens te bespeuren. Dat zal dit jaar helemaal anders zijn. Naar verwachting zullen honderdduizenden mensen opnieuw samentroepen van 26 februari tot en met 1 maart om te genieten van de prachtig uitgedoste dansers, de opzwepende muziek en de ontspannen sfeer in de stad.

De Sambodrome in Brazilië.

Kerstmarkt in Zweden

Ook in Zweden - dat ongeveer 10,2 miljoen inwoners telt - zien we een gelijkaardige situatie. Het aantal gemiddeld nieuwe besmettingen bedraagt 62, de vaccinatiegraad ligt net onder de 70 procent. In de Zweedse ziekenhuizen liggen momenteel dertig Covid-patiënten op intensieve zorg. Een aantal dat al sinds de zomer relatief laag is gebleven.

Eind september werden alle coronamaatregelen en -aanbevelingen opgeheven in Zweden. Nachtclubs, bioscopen, bars en restaurants. Ze zijn voor iedereen toegankelijk zonder Covid Safe Ticket of mondmaskers. De traditionele kerstmarkt in Gamla Stan, de historische oude binnenstad van Stockholm, kan gewoon - naar goede oude traditie - doorgaan.

De voorbeelden suggereren dat groepsimmuniteit een belangrijke factor is in de strijd tegen het coronavirus. Maar voor de Zweedse hoofdepidemioloog Anders Tegnell is vaccinatie veel belangrijker. “Zo veel mogelijk mensen moeten gevaccineerd worden. Vooral de kwetsbare mensen. Dat is de enige manier om de pandemie onder controle te krijgen. Alle andere maatregelen kunnen een beetje helpen, maar enkel vaccinatie maakt het échte verschil.”

Archiefbeeld, kerstmarkt in Stockholm.

President Jair Bolsonaro