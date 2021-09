Van droomleven in Dubai naar cel in Parijs: Franse influencer beschuldigd van verduisteren 5,8 miljoen euro coronasteun

Iris Apfel viert 100ste verjaardag: zo werd ze een onsterfe­lijk mo­de-icoon. “Ze belichaamt waar we nu naar snakken”

30 augustus Interieurontwerpster. Modeontwerpster. Zakenvrouw. Model. Wereldwijd stijlicoon. De Amerikaanse Iris Apfel is veel dingen geweest tijdens haar lange leven en is ze nu, op haar honderdste, nog allemaal. NINA’s moderedacteur David Devriendt beschrijft hoe de flamboyante dame decennium na decennium, met een grijs haar meer of minder, une grande dame bleef in de wereld der fashionista’s, influencers en ontwerpers.