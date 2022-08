Van dinosporen tot scheepswrakken en menselijke resten: dit heeft extreme droogte allemaal al blootgelegd

Spaanse Stonehenge

De Dolmen van Guadalperal, ook wel de Spaanse Stonehenge genoemd.

Het terugtrekkende water heeft een prehistorische steencirkel blootgelegd in de centrale provincie Cáceres. De Dolmen de Guadalperal - dat is de officiële naam van de Spaanse Stonehenge - bevindt zich op de bodem van het Valdecañas-stuwmeer aan de rivier de Taag in de regio Extremadura.

Het historische monument dat zo’n 7.000 jaar oud is, werd in 1926 ontdekt door de Duitse archeoloog Hugo Obermaier. Maar in 1963 kwam het onder water te staan ​​tijdens de aanleg van een dam onder dictator Franco. Sindsdien was de Dolmen de Guadalperal slechts vier keer volledig zichtbaar.

Scheepswrakken

Wreckage of a World War Two German warship is seen in the Danube in Prahovo, Serbia August 18, 2022.

Het lage waterpeil van de Donau heeft meer dan twintig Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd nabij de Servische havenstad Prahovo. Het gaat om schepen die in 1944 tot zinken werden gebracht door de Zwarte Zeevloot van nazi-Duitsland toen ze zich terugtrokken voor de oprukkende Sovjettroepen.

De oorlogsschepen duiken nu weer op omdat de Donau - met bijna 3.000 kilometer de tweede langste rivier van Europa - een van haar laagste waterstanden in bijna een eeuw heeft bereikt.

Het binnenschip in de Po in Gualtieri is letterlijk boven water gekomen door het laagste peil van de rivier in 70 jaar tijd.

Door de historische droogte in Italië is het waterpeil van de Po zo drastisch gezakt dat in het dorp Gualtieri de Zibello kwam bloot te liggen.

De Zibello is een binnenschip met een lengte van zo’n 50 meter dat tijdens de Tweede Wereldoorlog hout transporteerde. Het schip zonk in 1943 in de Po en is bij normale waterstanden dan ook niet te zien.

Sporen van dino’s

De voetafdrukken van de dinosaurus in Dinosaur Valley State Park te Texas.

In de bedding van een uitgedroogde rivier in de Amerikaanse staat Texas zijn mogelijk 113 miljoen jaar oude voetafdrukken van dinosaurussen tevoorschijn gekomen.

De medewerkers van Dinosaur Valley State Park nabij de stad Dallas zijn in hun nopjes met de ontdekking. Volgens onderschriften bij de beelden die het park op sociale media postte, zou het kunnen gaan om één van de langste reeksen voetafdrukken van dinosaurussen ter wereld.

Portefeuille in Demer

Cindy vond een aantal oude kaartjes terug.

Het klinkt te onwaarschijnlijk om waar te zijn, maar 22 jaar nadat de portefeuille van Cindy Meijen uit Beringen werd gestolen, werd de inhoud teruggevonden aan de oever van de Demer in Diest. “Sommige kaarten zou ik nog gewoon kunnen gebruiken. Dat zegt helaas ook wel iets over de vervuilende aard van plastic”, stelde de vrouw vast.

“We vonden onder meer mijn oud paspoort, een oude SIS-kaart en een bloedgroepkaart terug, net als een hoop klantenkaarten. Mijn paspoort is al lang vervangen, de SIS-kaart bestaat niet meer en een kaartje bij de JBC is ook al ingewisseld voor een nieuw exemplaar. Het enige wat ik misschien nog kan gebruiken is een kortingsbon van 1.500 Belgische Frank bij een juwelier uit Heusden. Die is er nog steeds, dus dat zal ik nog wel eens proberen”, lachte ze.

Menselijke resten

Lake Mead

Lake Mead is een stuwmeer dat is ontstaan doordat de Hooverdam water van de Colorado-rivier indamt. Vanwege de extreme droogte die het westen van de Verenigde Staten de afgelopen twintig jaar meemaakt, zakt het water in Lake Mead al jaren. De afgelopen jaren gaat dat zo hard dat er steeds meer zaken bloot komen te liggen, waaronder menselijke resten. Deze stoffelijke overschotten werden al voor de vierde keer in een paar maanden tijd gevonden.

Begin deze zomer kwam ook al een gezonken schip uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar boven het water uitsteken. Het vaartuig werd ooit nog gebruikt om de Colorado te onderzoeken, de rivier van waaruit het water in Lake Mead afkomstig is.

Sinds 1948 ligt er ook een neergestorte B-29 op de bodem van Lake Mead. Het vliegtuig toont zich voorlopig nog niet, maar daglicht geraakt nu voor het eerst tot aan het toestel onder water.