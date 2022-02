Van dag tot dag, zo verliep de reddingsoperatie van Rayan: aan het eind was het graven tegen 20 cm per uur

Buren Mieke en Adriaan hebben ruzie om een te hoge muur: “Ik ga ermee slapen en sta ermee op, het is echt uitzicht­loos”

In Deurne in Nederland hebben Mieke en Cor sinds kort enorme zorgen aan hun hoofd. Hun nieuwe buurman Adriaan plaatste voor zijn nieuwe huis een bakstenen muur van bijna twintig meter lang en meer dan drie meter hoog. Daardoor kunnen Mieke en Cor niks meer zien door al hun ramen aan de linkerzijde van hun huis. Daar is het koppel allesbehalve mee opgezet, maar een oplossing lijkt niet meteen in zicht. “Zolang de buurman zegt dat hij niks tegen de regels doet, valt er niets te zeggen”, klinkt het.

7 februari