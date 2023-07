Van dag tot dag: hoe groot zou de impact op ons land zijn bij een kernramp in Zaporizja?

Horror, maar wel met goed einde: vermiste vrouw (31) levend gevonden nadat ze dagenlang vastzat in modder

Een vermiste Amerikaanse vrouw is na een week levend teruggevonden in een natuurgebied, niet ver van haar woonplaats. Volgens de politie heeft de 31-jarige Emma Tetewsky meerdere dagen vastgezeten in modder in het Borderland State Park. Gelukkig hadden enkele wandelaars haar gisteren horen schreeuwen om hulp.