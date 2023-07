Van dag tot dag: hoe groot zou de impact op ons land zijn bij een kernramp in Zaporizja? Staan we voor een nieuwe Tsjernobyl?

UPDATE LIVE. Zelensky: “Enige gevaar voor kerncentra­le Zaporizja is Rusland” - Een dode en tientallen gewonden bij aanval op Makijivka

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van een mogelijke aanval op de kerncentrale Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Dat zou tot radioactieve vervuiling kunnen leiden in een groot deel van Europa. Volgens de Russische atoomwaakhond zou de Oekraïense aanval woensdag al plaats kunnen vinden. Kiev meldt juist dat er objecten die op explosieven lijken zijn geplaatst op het dak van de centrale die in handen van de Russen is. In de regio Charkiv vielen gisteren minstens 43 gewonden bij een Russische aanval. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.