Van bureaus tot muziekinstrumenten: Musk veilt bijna 600 Twitter-memorabilia

Degene die de blauwe vogel koopt, zal wel zelf het grote logo van de muur moeten halen. Volgens de advertentie is de vogel “nog steeds bevestigd aan de zijkant van het gebouw”. De koper is “verantwoordelijk voor het inhuren van een bedrijf dat een licentie heeft die goedgekeurd is door San Francisco en over de juiste vergunningen beschikt”. In juli onderbrak de politie nog een poging om een andere Twitter-logo van het gebouw te verwijderen, omdat het bedrijf toen niet de goede vergunningen had.