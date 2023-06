Van bibberend hert tot verdwaalde bever: dieren zoeken hun weg nadat Oekraïense stuwdam werd verwoest

Door de verwoesting van een stuwdam in de Oekraïense stad Nova Kachovka, zijn er grote overstromingen. Inwoners worden geëvacueerd, maar ook de dieren uit de regio zoeken een uitweg. Op sociale media worden beelden gedeeld van een bever die rondzwerft nadat zijn leefgebied werd vernield. Een hertje werd uit het water gehaald door enkele inwoners en is nog aan het rillen. En een hond wordt gered door een lokale politieagent. Een kleine dierentuin in Nova Kachovka staat volledig onder water, daar is het bang afwachten. Het lot van de dieren is er voorlopig onduidelijk.