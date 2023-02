Van 24 Belgen nog steeds geen nieuws na aardbeving

Van 24 Belgen in Turkije en Syrië is er nog steeds geen nieuws na de zware aardbevingen . Dat heeft het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) aan onze redactie bevestigd. Het zou gaan om 23 personen die in Turkije verblijven, en één iemand die resideert in Syrië.

Eerder deze week sprak Lahbib tijdens het vragenuurtje in de Kamer nog van 28 personen die vermist waren in de getroffen gebieden. Dat gaat over personen met Belgische nationaliteit die hun verblijf hadden opgegeven in Turkije of Syrië. Enkelen daarvan zijn nu terecht, nadat hun familie liet weten dat zij in veiligheid zijn.

KIJK. Pasgeboren baby die van onder puin gered werd krijgt naam

Van de overige vermisten is momenteel nog geen spoor. Het blijft onduidelijk of zij wel degelijk op hun geregistreerde verblijfplaatsen aanwezig waren op het moment van de aardbevingen, dan wel zich bevonden op een andere plaats in Turkije - of zelfs in België. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schakelt nu de lokale politie in die deur tot deur gaat aanbellen bij familieleden van de 24 vermiste Belgen. Met de vraag of zij een teken van leven hebben gehoord over hun vermist familielid, of weten dat ze in veiligheid zijn.

Remziye Dinç

Het aantal spoorloze Belgen in het rampgebied kan ook nog oplopen, aangezien er mogelijk nog andere Belgen aanwezig waren in het getroffen gebied zonder dat Buitenlandse Zaken daarvan op de hoogte is.

Zo is de 66-jarige Remziye Dinç uit Heusden-Zolder één van de dodelijke slachtoffers, nadat de vrouw samen met haar zoon deze periode op vakantie trok naar de provincie Hatay. “Maar op dit moment heeft Buitenlandse Zaken geen informatie ontvangen over Belgen die door aardbeving overleden of zwaargewond zouden zijn”, klinkt het bij het kabinet. “Het bericht dat we allemaal hebben gelezen over de dood van een landgenoot is nog niet bevestigd door de Turkse autoriteiten.”

Al is het niet zo verwonderlijk dat die informatie nog niet zou doorgestroomd zijn naar Buitenlandse Zaken. De lichamen die ze in het getroffen gebied in Turkije momenteel vanonder het puin halen, worden als Turks beschouwd zodra iemand die nationaliteit draagt. In het geval van Remziye had zij de Turkse nationaliteit, naast de Belgische.