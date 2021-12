Valse Italiaanse gynaecoloog gearresteerd nadat hij 400 vrouwen oplicht: “Hij vroeg me om het onderzoek via videocall te laten plaatsvinden”

In totaal zou de man maar liefst 400 vrouwen uit verschillende regio’s van het land hebben opgelicht. “Hij stelde zichzelf voor als een dokter. Hij kende mijn geboorteplaats en -datum en vroeg me of ik de laatste maanden een gynaecologisch onderzoek had laten doen”, aldus een van de slachtoffers. “Hij stelde me steeds persoonlijkere vragen, vroeg om een videocall via Zoom of Hangout en verzocht me om mijn geslachtsdelen te laten zien om de diagnose te bevestigen”, klinkt het. De vrouw wist al snel dat er iets verdachts aan de hand was en deed meteen aangifte bij de politie.