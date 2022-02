Vals alarm: vondst in zoektocht naar verdwenen Natacha blijkt toch geen lichaam te zijn

Lokale media meldden gisteravond laat Belgische tijd dat het “lichaam” in een ravijn aan de zijde van Tapay werd gevonden, volledig aan de andere kant van de vallei waar in eerste instantie naar de Belgische vrouw werd gezocht. Reddingswerkers lokaliseerden met een drone een vondst die zij aanzagen als een vrouwenlichaam. Ter plekke moest de politie echter vaststellen dat het om een “vals alarm” gaat en dat het geen lichaam betreft. Wat de drone dan wel opgepikt had, blijft onduidelijk.

De zoektocht naar de vermiste Belgische gaat voort. De 28-jarige Natacha de Crombrugghe is al sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.



Reddingswerkers hadden gisteravond bij hun zoektocht al 90 procent van de wandelpaden afgelegd die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle. De ouders van Natacha zijn een week geleden in Arequipa aangekomen om mee naar hun dochter te zoeken.