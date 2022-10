Vakbonden roepen op tot algemene staking dinsdag in Frankrijk

Update Staking TotalEner­gies in Frankrijk duurt voort ondanks compromis: “Bevoorra­ding winkels komt in gevaar”

In Frankrijk houdt de staking bij de raffinaderijen van TotalEnergies ook zaterdag aan. Dat meldt de vakbond CGT. Er wordt gestaakt op vijf sites. In die van Normandië, de grootste olieraffinaderij van het land, en Donges was vrijdag al beslist om de staking zeker tot dinsdag te verlengen. En de staking duurt ook voort in Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) en Flandres (de noordelijke site van TotalEnergies).

15 oktober