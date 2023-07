Vakantieverkeer: Code rood op Europese wegen, Touring waarschuwt voor lange files richting zuiden

Touring waarschuwt voor verkeersproblemen richting het zuiden. Zo staat er in Zwitserland een lange file aan de Gothardtunnel. In Frankrijk zorgt de uittocht voor minder problemen dan vorige week. Wie zondag vertrekt, zal weinig problemen kennen, laat de mobiliteitsorganisatie weten.

In Zwitserland was het ‘s ochtends vroeg al aanschuiven voor de Gothardtunnel richting Italië. Er stond een file van 12 kilometer (of 1.50 uur wachttijd) om 6 uur ‘s ochtends. In de loop van de dag groeide de file aan tot 15 kilometer (of 2.30 uur wachttijd). De drukte neemt heel traag af en de problemen zullen tot ‘s avonds duren.

Elders in Europa kwam de drukte later op gang. In Duitsland pas vanaf 9 uur en in Frankrijk vanaf 10 uur. Het verkeer piekte op de middag. In Frankrijk zijn de problemen sinds de middag sterk afgenomen. In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Slovenië et Kroatië neemt de drukte heel langzaam af en zal duren tot de vooravond.

Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk

In Frankrijk zijn er vooral files op de A7 Lyon-Orange en de A9 Orange-Narbonne Spanje. Ook op de A10 Parijs-Bordeaux is er erg veel verkeer met vooral files in de omgeving van Bordeaux. Het aantal files nam snel sterk toe, van 166 kilometer files in totaal om 10 uur ‘s ochtends tot 685 kilometer in totaal op het hoogtepunt ‘s middags. Sinds het middaguur zijn de verkeersproblemen aanzienlijk afgenomen. De voornaamste knelpunten blijven de A7/A9 Lyon-Orange-Narbonne en de A10/A63 in de ruime omgeving van Bordeaux.

In Duitsland is het momenteel nog erg druk in Zuid-Duitsland met vertragingen. Er staat 10 kilometer file voor grensovergang op A8 richting Salzburg. In Oostenrijk is er dan weer file op A10 Salzburg-Villach in de richting van Slovenië voor de Tauerntunnel en op de A11 Villach-Slovenië voor de Karawankentunnel door verkeersdrukte en politiecontroles.

