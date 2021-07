Vakantielanden scherpen coronaregels aan

HET DEBAT. Moet het coronavac­cin verplicht worden voor zorgmede­wer­kers in ons land?

10:19 Na de aankondiging van Frankrijk en Griekenland om het coronavaccin verplicht te maken voor zorgmedewerkers wordt ook in ons land opnieuw gediscussieerd over een verplichte vaccinatie in de zorgsector. Politieke eensgezindheid in ons land is er momenteel niet. Wat denk jij? Moet de overheid het coronavaccin verplichten voor zorgpersoneel? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.