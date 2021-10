Vakantie draait uit op nachtmerrie: 8-jarige Julia verdween in bos aan Duits-Tsjechische grens

Er wordt momenteel met man en macht gezocht in het gebied rond de Cerchov - een berg aan de Duits-Tsjechische grens - naar de 8-jarige Julia S. uit Berlijn. Het Duitse meisje was er samen met haar familie op vakantie. De Duitse politie zegt dat de zoektocht “een race tegen de tijd is”. De temperaturen schommelen rond het vriespunt, maar het meisje draagt niet de juiste kledij voor deze koude.

De ouders waren zondag met hun twee kinderen en een neefje op vakantie in de buurt van de Cerchov. De Cerchov, gelegen aan de Duits-Tsjechische grens, is met zijn 1.042 meter de hoogste berg in het Oberpfälzer Woud. Wat een zorgeloze vakantie moest worden, veranderde al snel in een pure nachtmerrie. De kinderen verdwenen uit het zicht tijdens het spelen in het bos.

Nadat de ouders de kinderen niet meer konden vinden, verwittigden ze de politie. De zoon en het neefje werden teruggevonden, maar van het 8-jarige meisje Julia ontbreekt voorlopig elk spoor.

Julia droeg een blauwe jas, een jeansbroek en rode schoenen op het moment van haar verdwijning. De temperaturen zakken in de regio onder nul. Volgens de politie is ze niet warm genoeg gekleed om de koude te trotseren. Het is dan ook “een race tegen de tijd” om Julia terug te vinden, zo luidt het bij de politie. “Dergelijke temperaturen zijn gevaarlijk”, verduidelijkt politiewoordvoerder Florian Beck aan de Duitse krant Bild. “We doen er alles aan om Julia zo snel als mogelijk levend terug te vinden. Iedereen leeft mee met de familie.”

Meer dan achthonderd hulpverleners, zowel uit Duitsland als uit Tsjechië, zijn momenteel met speurhonden op zoek naar het meisje. Afgelopen nacht werden helikopters met warmtecamera ingezet om het meisje te vinden. Gisteren werden ook speciale off-road voertuigen ingezet. De speurders zetten de zoektocht vandaag verder.

De politie gaat niet uit van een misdrijf en vermoedt dat het 8-jarige meisje verdwaald is geraakt in het bos. “De zoektocht verloopt moeilijk”, zegt ook de woordvoerster van de Tsjechische politie Dana Ladmanova. “Het is een lastig terrein, een groot bos met moeilijk begaanbare paden.”

Volledig scherm De 8-jarige Julia uit Duitsland verdween tijdens een gezinsvakantie aan de Duits-Tsjechische grens. © Privat/dpa