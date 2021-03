Vader van transgender dochter deelt emotionele getuigenis in parlement: “Ik had een kind dat nooit lachte”

“Jarenlang heb ik mijn dochter doen ontkennen wie ze echt was. Dat maakte haar doodongelukkig.” Het pleidooi van een vader tegen een wet die de rechten van minderjarige transpersonen in de Amerikaanse staat Missouri moet inperken, wordt op de sociale media op luid applaus onthaald.

Toen het parlement in de Amerikaanse staat Missouri eerder deze maand stemde over een wet die transpersonen zou verbieden om deel te nemen aan sportcompetities voor vrouwen, kwam vader Brandon Boulware persoonlijk getuigen. Eén van zijn vier kinderen is namelijk zelf transgender en, zo geeft hij toe, ook hij had daar in het begin geen begrip voor.

Ellendig

“Jarenlang stond ik mijn dochter niet toe om meisjeskleren te dragen. Ze mocht niet spelen met meisjesspeelgoed.” Boulware deed dat naar eigen zeggen om haar te beschermen tegen pestgedrag, maar ook om zichzelf als vader te beschermen tegen lastige vragen. Het resultaat was, zo geeft de man nu toe, dat zijn dochter zich ellendig voelde. Ze had geen zelfvertrouwen, geen vrienden. “Ze glimlachte nooit.”

Volleybal

Zijn houding als vader veranderde pas toen zijn dochter op een dag vroeg of ze wél buiten mocht spelen als ze jongenskleren droeg. “Ze stelde goed gedrag gelijk met zich voordoen als iemand anders”, zegt Boulware. “Ik had haar geleerd om iemand te zijn die ze niet was. Op die dag zijn mijn vrouw en ik gestopt met de persoonlijkheid van onze dochter te beknotten.”

De transformatie volgde onmiddellijk, vertelt de vader. Zijn dochter is nu een vrolijk, zelfverzekerd kind dat vrienden heeft en in een volleybalteam speelt. “Ik vraag u,” zo richt de man zich tot het parlement, “neem dit niet van haar af, of van de ontelbare anderen in dezelfde situatie”.

Viraal

De getuigenis van Boulware was maar één van de vele getuigenissen die in dezelfde context plaatsvonden in het parlement van de staat Missouri. Ze ging echter viraal nadat de American Civil Liberties Union (ACLU) ze deelde op de sociale media.

Naast Missouri bestaan er in nog meer dan twintig andere Amerikaanse staten wetsvoorstellen om de rechten van minderjarige transpersonen om deel te nemen aan sportcompetities in te perken. Vorige week voerde Mississippi als eerste staat zo’n verbod in.