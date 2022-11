Vader van schutter in holebibar Colorado Springs choqueert in hallucinant interview: “Het eerste dat ik dacht was: ‘shit, is hij homo?’”

De vader van de 22-jarige man die zaterdag in een holebiclub in Colorado Springs vijf mensen heeft doodgeschoten en achttien mensen heeft verwond, heeft in een eerste reactie bij lokale zender ‘CBS8' meerdere choquerende uitspraken gedaan. In het video-interview zegt Aaron Brink dat hij schrok toen hem verteld werd dat zijn zoon mensen had vermoord in een LGBTQ+-bar. Maar niet op de manier die je denkt. “Ik dacht: ‘Shit is hij homo?’", zegt Brink. “Maar hij is niet homo. Fioe.”

KIJK. Vader van schutter in LGBTQ+-club in Colorado Springs choqueert met controversiële uitspraken

De 48-jarige Aaron Brink uit Californië is geen onbekend figuur in de VS. Hij is een voormalige MMA-vechter en pornoacteur, en was in het verleden te zien in realityshows als ‘Intervention’ en ‘Divorce Court’. Zijn alias is “Dick Delaware”, zijn bekendste XXX-rol is die van Electro in een pornoadaptatie van Spider Man.



Verder is de man meerdere keren gearresteerd geweest, heeft hij als jonge kerel in de gevangenis gezeten voor het smokkelen van marihuana en heeft hij geworsteld met misbruik van drugs als crystal meth. Hij is een conservatieve Republikein, zijn familie is aanhanger van de Mormoonse kerk, oftewel de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Schokkende uitspraken

Nu blijkt Brink ook de vader van Anderson Lee Aldrich, de 22-jarige man die zaterdag in nachtclub Club Q in Colorado Springs vijf mensen heeft doodgeschoten en ook meerdere mensen verwondde. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De schietpartij gebeurde net voor Transgender Day, een herdenkingsdag voor slachtoffers van transfoob geweld.



Lokale televisiezender ‘CBS8' sprak gisteren de vader van de schutter aan in San Diego, waarop die zich uitgebreid liet interviewen. Het resultaat is een hallucinant gesprek met een zonderling figuur.

“We don’t do gay”

Aaron Brink vertelt bij ‘CBS8' dat hij zondagnacht telefoon kreeg van het advocatenbureau dat is aangesteld voor de verdediging van zijn zoon. Zijn eerste reactie na het nieuws dat zijn kind mensen had vermoord? Ongeloof dat zijn zoon in een holebibar was. “Ze begonnen me te vertellen over het incident, een schietpartij met meerdere doden”, aldus Brink. “En toen kwam ik erachter dat het in een gaybar was. Ik zei: ‘God, is hij homo?’. Ik kreeg schrik weet je... Shit, is hij homo? Maar hij is niet homo. Dus zei ik ‘fioe...’”



De Amerikaan zegt dat hij en zijn familie conservatieve Republikeinen en mormonen zijn. “Mormons don’t do gay”, zegt hij daarover. “Er zijn geen homo’s in de Mormoonse kerk.”

Volledig scherm Arrestatiefoto van Anderson Lee Aldrich. © ANP / EPA

Geen excuus

De vader zegt wel dat er “geen excuus” is voor de acties van zijn zoon. “Er is geen enkele reden om mensen te vermoorden. Als je mensen vermoordt, ben je verkeerd. Dat is nooit een oplossing”, zegt hij. Hij vervolgt: “Zonder naar politiek te kijken, het gaat om mensenlevens. Het leven is zo fragiel en waardevol. Het leven van die mensen was waardevol. Het waren goede mensen waarschijnlijk.”

Quote Ik voelde een groeiende woede in hem. Vader van schutter Colorado Springs

“Hij was boos”

Het is duidelijk dat de schutter van Colorado Springs is opgegroeid in een gebroken gezin. Zijn vader zou zijn moeder verlaten hebben toen hij nog een baby was, in de jaren daarna groeide hij op in een moeilijke gezinssituatie en vervreemde hij steeds meer van zijn vader. Tot een paar maanden geleden had Aaron Brink zelfs al jaren geen contact meer gehad met zijn zoon. Meer nog, hij dacht jarenlang dat zijn zoon dood was.

Aan ‘CBS8' legt de vader uit dat zijn ex-vrouw Laura Voepel hem in 2016 belde om te zeggen dat hun kind, die werd geboren met de naam Nicholas Brink, zijn naam had veranderd en zelfmoord had gepleegd. Ze gaf hem naar verluidt de schuld: “Zijn moeder zei me dat mijn zoon zijn naam had veranderd omdat ik in de realityshow ‘Intervention’ zat en een pornoacteur was.” (‘Intervention’ is een Amerikaanse realityreeks waarbij vrienden en familie een ‘interventie’ organiseren voor mensen met alcohol- of drugsproblemen, red.)

Volledig scherm Foto's van de vijf dodelijke slachtoffers. © AP

Zes maanden geleden kreeg Brink uit het niets telefoon van Lee Aldrich, die nog bleek te leven en in Colorado bleek te wonen. De vader ging door een rollercoaster aan emoties toen hij zijn dood gewaande zoon plots aan de lijn had. “Ik had om zijn overlijden gerouwd”, zegt hij geëmotioneerd. Volgens Brink was zijn zoon tijdens het gesprek “pissig” en wilde hij vooral zijn vader op stang jagen. De twee discussieerden. “Hij was boos en hij was boos op mij. Hij wilde steken geven aan een oude man.”

Beloond voor gewelddadig gedrag

Brink zegt dat zijn zoon als kind slim was en goed was met computers. Naarmate hij ouder werd en vader en zoon steeds minder tijd samen doorbrachten, verzuurde de relatie. “Ik voelde een groeiende woede in hem”, vertelt Brink. “Hij was toen al boos op mij. Maar hij heeft nooit gesproken over mij neer te schieten of zo.”

De vader geeft nog mee dat hij zijn kind al op jonge leeftijd leerde vechten en hem “beloonde voor gewelddadig gedrag”. “Ik vertelde hem dat geweld werkt. Het is instant, je krijgt direct resultaten met geweld.” Daarbij ging het nooit over wapens, aldus Brink, die toevoegt dat hij “wapens goed vindt” en “gelooft in het recht om wapens te dragen.” Maar nee, hij leerde zijn zoon eerder om te vechten zoals hij: “Voor mij zijn handen de wapens.”

KIJK. Massale politieaanwezigheid bij holebi-nachtclub in Colorado nadat schutter vuur opent

Volledig scherm Politierechercheurs aan het werk bij de nachtclub. © AP