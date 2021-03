Vader van Nederlands ‘spookgezin’ dat jarenlang afgezonderd leefde te ziek voor strafzaak: hij komt vrij

Zo bouwde Ger­rit-Jan negen jaar lang aan zijn spirituele centrum in Ruinerwold: een bijzonder inkijkje

14 december Niemand in de noordoostelijke Nederlandse provincie Drenthe wist wat Gerrit-Jan van D. (67) negen jaar lang uitspookte op zijn boerderij in Ruinerwold. Maar voor zijn online vrienden bracht hij bijna dagelijks verslag uit. Met liefst 1.600 foto’s en 80 filmpjes gaf hij hen een bijzonder inkijkje in het uitzonderlijke leven op de hoeve. Daaruit blijkt voor het eerst dat hij in het diepste geheim bouwde aan zijn eigen spirituele centrum. “Als het allemaal is geregeld, zal ik vrienden uitnodigen.” Dat er ook nog zes kinderen woonden, kreeg al die jaren niemand te horen.