Vader van leerling blijft aangehouden in onderzoek naar onthoofding van geschiedenisleraar

Dit weten we over de 5 volwasse­nen en 2 scholieren die in verdenking zijn gesteld voor moord op geschiede­nis­le­raar

22 oktober De moord op leraar Samuel Paty heeft een schokgolf door Frankrijk gestuurd. Stilaan raken meer details bekend over de zeven verdachten die in het onderzoek in verdenking zijn gesteld. Dit weten we over hen.