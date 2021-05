Vader van gezonde negenling dolblij: “Iedereen heeft me gebeld, zelfs de president!”

Terwijl zijn vrouw in een Marokkaanse privékliniek een keizersnede onderging en beviel van maar liefst negen (!) baby's, bleef adjudant Kader Arby thuis in Mali. “Ik ben zo blij”, reageert de man die er in één klap een zwik kinderen bij kreeg. En zijn telefoon, die staat niet stil.

Het nieuws dat een Malinese vrouw in Marokko is bevallen van een negenling, gaat de wereld rond. De kersverse vader, die zelf in Mali achterbleef met de oudste dochter van het koppel, laat aan de BBC weten overweldigd te zijn door alle aandacht en steun. “Iedereen heeft me gebeld! Iedereen! De regering van Mali, zelfs de president!”, zegt hij.

Zijn vrouw, de 25-jarige Halima Cisse, onderging dinsdag de ingreep na 30 weken zwangerschap in privékliniek Ain Borja in Casablanca. Vijf meisjes en vier jongetjes zagen het levenslicht, twee meer dan werd verwacht. Jawel. De dokters hadden bij eerdere scans ‘maar’ zeven kindjes kunnen detecteren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet bang

In de periode voor de geboorte was de aanstaande moeder met haar zogezegde zevenling al groot nieuws in eigen land. Omdat Cisse speciale zorg nodig had en dokters in Mali vreesden voor haar gezondheid en die van haar baby’s, kwam de Malinese regering na een verblijf van twee weken in een ziekenhuis in Bamako, de hoofdstad van Mali, tussen. De autoriteiten lieten de vrouw eind maart voor de bevalling overvliegen naar Marokko. Na nog vijf weken rekken, werd dinsdag overgegaan tot de keizersnede.

Adjudant Kader Arby laat weten in constant contact te staan met zijn vrouw. “Mijn vrouw en de baby's maken het goed”, zegt hij.

Ook zegt hij niet bang te zijn voor de toekomst die het gezin te wachten staat. “God heeft ons deze kinderen gegeven. Hij is ook degene die zal bepalen wat er met ze gaat gebeuren. Daar maak ik me niet druk om. Als de almachtige iets doet, dan weet hij waarom.”

Volledig scherm Beeld uit de kliniek in Casablanca. © AP

Uniek

De privékliniek deelde dinsdag een video over de negenling. Het Malinese ministerie van Volksgezondheid plaatste ook een foto van drie van de negen kindjes online. Het krijgen van een negenling is dan ook een heel zeldzaam gebeuren. Meestal zijn zij het gevolg van kunstmatige inseminatie (het is nog niet duidelijk of dat ook hier wel of niet het geval is) en vaak gaat het krijgen van zoveel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby’s niet de volledige zwangerschap overleven.

Het Guinness World Record staat vooralsnog op een achtling in 2009 in de Verenigde Staten waarbij de baby's overleefden. Negenlingen werden eerder geboren in Australië in 1971 en in Maleisië in 1999, maar geen van de kindjes werd ouder dan een dag. De acht kinderen van wereldrecordhoudster Nadya Suleman zijn intussen twaalf jaar oud.

Volledig scherm Drie van de negen baby’s. © http://www.sante.gov.ml/

Couveuse

Professor Youssef Alaoui, medisch directeur van de kliniek in Casablanca waar de negen spruiten ter wereld kwamen, liet eerder aan het Franse persbureau AFP weten dat 10 dokters en 25 paramedici geassisteerd hebben bij de keizersnede. “Dit is echt een extreem zeldzaam geval, het is uitzonderlijk”, zei hij. De baby’s wegen tussen 500 gram en 1 kilo en zullen “ongeveer twee tot drie maanden” in couveuses verblijven, liet hij ook weten.

Volledig scherm Beeld uit de kliniek in Casablanca. © REUTERS

Volledig scherm Directeur Youssef Alaoui (R). © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.