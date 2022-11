Vader redt meisje van messentrekker jaar nadat zoon (14) werd doodgestoken: “Sinds ik mijn zoon verloor, heb ik geen angst meer”

Op 21 oktober staat Julius achter de toog van zijn Caraïbisch afhaalrestaurant, wanneer een kerel met een zwarte kap een meisje komt lastigvallen. “Hij kwam erg boos binnen en begon ruzie te maken, dus ik besefte dat het uit de hand ging lopen”, vertelt de man. “Ik probeerde ze uit elkaar te halen, en duwde de kerel weg. Ik zei hem dat hij moest ophoepelen, maar toen besefte ik dat hij een mes had.” Tijdens een worsteling slaagt Julius erin het ongeveer 30 cm lange mes - bijna een machete - af te pakken.

Zoon

De man kent de gevaren als geen ander, want hij verloor in november 2021 zijn zoon Jermaine. Die werd doodgestoken bij het treinstation van West Croydon, feiten waarvoor een 16-jarige jongen werd opgepakt en vervolgd. Hij was de jongste van dertig tieners die vorig jaar op die manier omkwamen in Londen.

Julius is blij dat hij het meisje nu mogelijk van hetzelfde lot heeft gered. “Al wat ik die dag dacht, was dat het meisje op dezelfde manier had kunnen sterven in mijn zaak. Ik deed het om dat meisje te beschermen, want ze was nog maar 16 of 17 en had haar hele leven nog voor zich. Gelukkig kwam ze binnen, anders had hij haar misschien aangevallen op straat.”

Geen angst

Veel vertrouwen in het gerecht heeft de man alleszins niet. “De politie kwam langs, maar ze deden niets. Ze konden de kerel wat verderop oppakken als ze wilden.” Hij stelt ook dat de agenten niet geïnteresseerd leken in het bekijken van de bewakingsbeelden. De politie laat aan Britse media weten dat de verdachte niet kon geïdentificeerd worden, en dat het onderzoek is afgesloten.

“We leven in een wereld waarin je je huis verlaat en je niet weet of je nog opnieuw thuiskomt”, zegt Julius nog. “Dat is de manier waarop we nu leven. Die jonge kinderen kan het niets schelen. Ze doden je en lachen daar dan mee. Het kan hen niets schelen, ze hebben geen Heer in hun hart. Ik wil gewoon zeggen dat mensen nu voorzichtig moeten zijn, kinderen en volwassenen. Iedereen kan eender wanneer worden gedood, op eender welke dag. Maar ik heb geen schrik van hen. Sinds ik mijn zoon vorig jaar verloor, heb ik geen angst meer.”

