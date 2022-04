Vader, moeder en dochter levend uit puin gehaald na verwoestende explosie in Nederland

De vader, moeder en dochter van een gezin uit de Nederlandse stad Oldenzaal zijn vandaag gewond geraakt bij een explosie in hun woning. Het huis raakte door de klap volledig verwoest. Moeder en dochter konden al snel worden bevrijd, de vader van het gezin werd rond 13.30 uur uit het puin gered. Ook een monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. De burgemeester van Oldenzaal noemt het “een wonder” dat iedereen levend de woning uit is gekomen.

Buurtbewoners zeggen dat er bij het huis gewerkt werd aan de installatie van laadpalen. Bij die werkzaamheden zou een gasleiding zijn geraakt, maar die informatie is nog niet officieel bevestigd. Meer informatie over de oorzaak zal later deze week vermoedelijk aan het licht komen, zei burgemeester Patrick Welman tijdens een persconferentie.

In het huis in de Nederlandse provincie Overijssel, tegen de grens met Duitsland, woonde een gezin van vijf personen. Vader, moeder en een van de dochters waren tijdens de ontploffing aanwezig in de woning. De zoon was buiten en de tweede dochter was niet thuis. Volgens mensen uit de buurt was de zoon des huizes na de ontploffing volledig in shock.

De moeder en een dochter zijn vanochtend door de hulpdiensten vanonder het puin gehaald. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De vader van het gezin lag op dat moment nog onder het puin.

Reddingswerkers konden de man omstreeks 13.30 uur bevrijden. Tijdens de reddingsoperatie was er voortdurend contact met de man. Met warmwaterkruiken van buurtbewoners werd het slachtoffer warm gehouden. Na zijn bevrijding werd de vader overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend, maar volgens burgemeester Welman verkeert hij niet in levensgevaar.

De monteur die bij de woning aan een laadpaal aan het werken was, werd eveneens lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Welman zei tijdens de persconferentie op de Nederlandse televisie “ontzettend blij en opgelucht te zijn dat de bewoners en de monteur die aan het werk was, buiten levensgevaar zijn”. Hij noemde het “een wonder” dat iedereen levend de woning uit is gekomen.

De woning wordt gestut, om te voorkomen dat er een nieuwe instorting plaatsvindt. Reddingsteams werkten met slijptollen om de weg naar de vader vrij te maken. Met kruiwagens van buurtbewoners werd het puin bij het huis weggereden.

De materiële schade is enorm: de muren van het huis uit 2015 zijn weggeslagen en het dak ligt op de grond. Een auto die bij de woning geparkeerd stond, is bedekt met puin. Ook omliggende woningen hebben schade opgelopen, zo meldt de Nederlandse brandweer. Specialisten brengen momenteel alle schade in kaart.

Een buurtbewoner in de straat achter de Hoedsmid hoorde een harde knal. “Het was zo hard dat we het zelfs konden voelen”, getuigde de bewoner aan AD.nl. “Vanuit mijn huis had ik precies zicht op de woning, die op dat moment in elkaar stortte.” De man belde de hulpdiensten en snelde als een van de eersten naar de woning toe. “Ik hoorde de mensen schreeuwen”, deed hij zichtbaar aangedaan zijn verhaal.

De wijk kampt door de explosie met een stroompanne en een gasstoring. Medewerkers van de Nederlandse nutsbedrijven Cogas en Enexis zijn ter plaatse.

