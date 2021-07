Vader lanceert nieuwe oproep 20 jaar na mysterieuze verdwijning van zijn dochter: “Ik heb nog altijd hetzelfde nummer, in de hoop dat ze op een dag belt”

Het is inmiddels twintig jaar geleden dat Louise Kerton, een 24-jarige Britse studente, van de aardbol verdween. Ze reisde door Europa en zou normaal met een ferry vanuit Oostende terug naar Dover varen. Ze kwam echter nooit aan. Nu doet haar vader een nieuwe oproep, hopend op enkele nieuwe getuigenissen of zelfs de samenwerking van de Belgische en/of Duitse politie.

“We willen gewoon weten wat er gebeurd is”, zegt Phil Kerton in een interview. “Misschien herinnert iemand zich iets. Ik heb nog steeds hetzelfde telefoonnummer als twintig jaar geleden, in de hoop dat ze op een dag belt.”

Louise – uit Broadstairs, Kent – studeerde voor verpleegster en was met vakantie in Duitsland, waar een deel van de familie van haar verloofde Peter Simon woonde. Ze verbleven er bij zijn moeder Ramana in Strassfeld, vlakbij Bonn. De vakantie was in mineur ingezet, want Louise was niet geslaagd voor het laatste jaar van haar opleiding. In Duitsland wilde ze haar gedachten verzetten.

Laatste brief

De laatste brief die haar ouders van haar kregen was gedateerd op 20 juli 2001. Daarin stond dat het “heel mooi” was in Duitsland, “met alle bomen en bloemen”. Ze verwees ook naar haar opleiding: “Ik hou alle opties open en ik ben er zeker van dat alles uiteindelijk goed zal komen”, klonk het.

Haar verloofde Peter Simon – een maatschappelijk werker – keerde twee dagen voor Louise terug naar huis in Engeland. Aan de speurders verklaarde hij later dat het koppel een levering verwachtte voor het appartement dat ze aan het renoveren waren. Normaal zou Louise enkele dagen later via Aken met een trein naar Oostende reizen. Daar zou ze vervolgens een ferry naar Dover nemen. Toen haar verloofde Louise ging opwachten in Dover, stapte ze niet van de ferry. Ze bleek verdwenen te zijn.

Er startte een internationaal onderzoek en ook de Belgische politie verspreidde in december 2002 een opsporingsbericht. Dat staat nog altijd online. “Haar toekomstige schoonmoeder heeft haar op 30.07.01 naar de Aachener Hauptbahnhof gebracht. Niemand heeft Louise Kerton op de trein naar Oostende (vertrek 12.04 uur, spoor 8) zien stappen. Sindsdien is de vrouw spoorloos”, klinkt het.

Volledig scherm Het opsporingsbericht van Louise Kerton. © RV

Verdachten

Onder meer de naam van Peter Simon, de verloofde van Louise, werd genoemd in het onderzoek naar haar verdwijning. Hij zou met Francesca, de zus van Louise, gebeld hebben toen zijn verloofde niet opdaagde in Dover. “Hij weende en zei onmiddellijk dat ze waarschijnlijk dood was”, zo getuigde Francesca. “Ik heb hem toen nog gevraagd of ze niet gewoon een ferry later zou hebben genomen.” Daarnaast zou hij haar verteld hebben dat Louise een slecht karakter had en hem bedrogen had.

Ook de oudere broer van Simon (Michael) – die in Groot-Brittannië naast het koppel woonde en tijdens de bewuste zomer ook in Duitsland was - werd even als verdachte aangeduid door naasten. Hij leed aan schizofrenie en was acht jaar eerder vrijgesproken voor de moord op een vrouw in Kent. Die was omgebracht met een champagnefles. De man werd echter nooit door de politie ondervraagd. De familie van Peter en Michael Simon weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Onderzoek

De eerste weken na de verdwijning van Louisa kwam het onderzoek in Groot-Brittannië, België en Duitsland traag op gang. Louise was meerderjarig en kon evengoed op zoek zijn gegaan naar een ‘nieuwe start’. “Maar we kennen onze dochter. Ze was een liefdevol en zorgzaam persoon. Ze stond erg dicht bij haar familie en vrienden, onthield alle verjaardagen en belde ons regelmatig op”, zegt haar vader daarover. “Totdat ze plotseling in het niets verdween.”

Twintig jaar na haar verdwijning contacteert Phil Kerton nog steeds de politie als hij op een nieuw aanknopingspunt stuit. Zo wilt hij dat de betrokkenheid van Christian Brückner - die wellicht iets te maken heeft met de verdwijning van Maddie McCann - onderzocht wordt.

Met zijn nieuwe oproep hoopt de vader van Louise vooral op wat publiciteit die het onderzoek een duwtje in de rug zou kunnen geven. Zijn vrouw zal het niet meer meemaken. Zij stierf in 2010 aan maagkanker. Ze was 64.